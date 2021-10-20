https://ria.ru/20211020/medpomosch-1755381305.html

Песков прокомментировал нехватку мощностей для плановой медпомощи

Песков прокомментировал нехватку мощностей для плановой медпомощи - РИА Новости, 20.10.2021

Песков прокомментировал нехватку мощностей для плановой медпомощи

В Кремле считают печальным и очень опасным, что в ряде регионов России из-за ситуации с коронавирусом не хватает мощностей для оказания плановой медицинской... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:05

2021-10-20T13:05

2021-10-20T13:05

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Кремле считают печальным и очень опасным, что в ряде регионов России из-за ситуации с коронавирусом не хватает мощностей для оказания плановой медицинской помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, действительно, в некоторых регионах ситуация такова или близится к таковой, это очень печально, это чрезвычайно опасно. Действительно, когда количество заболевших уже таково, что приходится задействовать абсолютно все медицинские мощности, лишая тем самым людей права получения плановой помощи, это, действительно, очень-очень плохо", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это та реальность, которая в первую очередь вызвана тем, что в больницы попадают те, кто не прошел вакцинацию от коронавируса.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755376523.html

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2021

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