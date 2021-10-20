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Песков прокомментировал нехватку мощностей для плановой медпомощи
Песков прокомментировал нехватку мощностей для плановой медпомощи - РИА Новости, 20.10.2021
Песков прокомментировал нехватку мощностей для плановой медпомощи
В Кремле считают печальным и очень опасным, что в ряде регионов России из-за ситуации с коронавирусом не хватает мощностей для оказания плановой медицинской... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:05
2021-10-20T13:05
2021-10-20T13:05
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Кремле считают печальным и очень опасным, что в ряде регионов России из-за ситуации с коронавирусом не хватает мощностей для оказания плановой медицинской помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, действительно, в некоторых регионах ситуация такова или близится к таковой, это очень печально, это чрезвычайно опасно. Действительно, когда количество заболевших уже таково, что приходится задействовать абсолютно все медицинские мощности, лишая тем самым людей права получения плановой помощи, это, действительно, очень-очень плохо", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это та реальность, которая в первую очередь вызвана тем, что в больницы попадают те, кто не прошел вакцинацию от коронавируса.
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Песков прокомментировал нехватку мощностей для плановой медпомощи
Песков: нехватка мощностей в регионах для плановой медпомощи — печально и очень опасно