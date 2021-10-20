https://ria.ru/20211020/kuzbass-1755351185.html

В Кузбассе в городских автобусах появятся аудиогиды для путешественников

В Кузбассе в городских автобусах появятся аудиогиды для путешественников - РИА Новости, 20.10.2021

В Кузбассе в городских автобусах появятся аудиогиды для путешественников

В Кемерове и Новокузнецке в октябре запускают культурно-исторические маршруты общественного транспорта с аудиогидами, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:41

2021-10-20T18:41

2021-10-20T18:41

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КЕМЕРОВО, 20 окт — РИА Новости. В Кемерове и Новокузнецке в октябре запускают культурно-исторические маршруты общественного транспорта с аудиогидами, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."Историю развития городов будут рассказывать как профессиональные гиды, так и сами горожане", – говорится в релизе.Уточняется, что в Кемерове в рамках проекта "Идентичный Кемерово" (i-Da Кемерово) автобус отправится по регулярному маршруту № 51, связывающий левый и правый берега города. Аудио записали известные краеведы Максим Гончаренко и Владимир Сухацкий. Подключиться к индивидуальной экскурсии можно по QR-коду, размещенному в автосалонах, для этого нужен смартфон с наушниками и бесплатное приложение Artefact.Всего создано 23 аудиотрека продолжительностью от пяти до 30 минут. Дополнительно экскурсионную атмосферу в некоторых городских автобусах создадут работы кемеровских художников.В Новокузнецке культурно-исторический маршрут получил название "Открой город заново". Он будет реализован на четырех самых популярных автобусных маршрутах — №23, 28, 88 и 345, где средний пассажиропоток достигает 40 тысяч человек. "Это краткие рассказы о героике города-завода, о людях, которые изменили его историю, о современности", – отмечается в сообщении.Также в Новокузнецке планируют создать специальную инфографику для транспорта.

https://ria.ru/20210916/eniseyskayasibir-1749965503.html

https://ria.ru/20191101/1560442777.html

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