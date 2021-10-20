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Туризм
https://ria.ru/20211020/kuzbass-1755351185.html
В Кузбассе в городских автобусах появятся аудиогиды для путешественников
В Кузбассе в городских автобусах появятся аудиогиды для путешественников - РИА Новости, 20.10.2021
В Кузбассе в городских автобусах появятся аудиогиды для путешественников
В Кемерове и Новокузнецке в октябре запускают культурно-исторические маршруты общественного транспорта с аудиогидами, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:41
2021-10-20T18:41
туризм
новокузнецк
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туризм
общественный транспорт
ано "национальные приоритеты"
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КЕМЕРОВО, 20 окт — РИА Новости. В Кемерове и Новокузнецке в октябре запускают культурно-исторические маршруты общественного транспорта с аудиогидами, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."Историю развития городов будут рассказывать как профессиональные гиды, так и сами горожане", – говорится в релизе.Уточняется, что в Кемерове в рамках проекта "Идентичный Кемерово" (i-Da Кемерово) автобус отправится по регулярному маршруту № 51, связывающий левый и правый берега города. Аудио записали известные краеведы Максим Гончаренко и Владимир Сухацкий. Подключиться к индивидуальной экскурсии можно по QR-коду, размещенному в автосалонах, для этого нужен смартфон с наушниками и бесплатное приложение Artefact.Всего создано 23 аудиотрека продолжительностью от пяти до 30 минут. Дополнительно экскурсионную атмосферу в некоторых городских автобусах создадут работы кемеровских художников.В Новокузнецке культурно-исторический маршрут получил название "Открой город заново". Он будет реализован на четырех самых популярных автобусных маршрутах — №23, 28, 88 и 345, где средний пассажиропоток достигает 40 тысяч человек. "Это краткие рассказы о героике города-завода, о людях, которые изменили его историю, о современности", – отмечается в сообщении.Также в Новокузнецке планируют создать специальную инфографику для транспорта.
https://ria.ru/20210916/eniseyskayasibir-1749965503.html
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новокузнецк, кемерово, новости - туризм, туристы, туризм, общественный транспорт, ано "национальные приоритеты", россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
18:41 20.10.2021
 
В Кузбассе в городских автобусах появятся аудиогиды для путешественников

Культурно-исторические маршруты общественного транспорта запускают в Кузбассе

© Фото : @Сергей Цивилев / ВКонтактеАвтобус в городе Новокузнецк, Кемеровская область
Автобус в городе Новокузнецк, Кемеровская область - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : @Сергей Цивилев / ВКонтакте
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 20 окт — РИА Новости. В Кемерове и Новокузнецке в октябре запускают культурно-исторические маршруты общественного транспорта с аудиогидами, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"Историю развития городов будут рассказывать как профессиональные гиды, так и сами горожане", – говорится в релизе.
Уточняется, что в Кемерове в рамках проекта "Идентичный Кемерово" (i-Da Кемерово) автобус отправится по регулярному маршруту № 51, связывающий левый и правый берега города. Аудио записали известные краеведы Максим Гончаренко и Владимир Сухацкий. Подключиться к индивидуальной экскурсии можно по QR-коду, размещенному в автосалонах, для этого нужен смартфон с наушниками и бесплатное приложение Artefact.
Всего создано 23 аудиотрека продолжительностью от пяти до 30 минут. Дополнительно экскурсионную атмосферу в некоторых городских автобусах создадут работы кемеровских художников.
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В Новокузнецке культурно-исторический маршрут получил название "Открой город заново". Он будет реализован на четырех самых популярных автобусных маршрутах — №23, 28, 88 и 345, где средний пассажиропоток достигает 40 тысяч человек. "Это краткие рассказы о героике города-завода, о людях, которые изменили его историю, о современности", – отмечается в сообщении.
Также в Новокузнецке планируют создать специальную инфографику для транспорта.
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ТуризмНовокузнецкКемеровоНовости - ТуризмтуристыТуризмОбщественный транспортАНО "Национальные приоритеты"Россиякуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
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