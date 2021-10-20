https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755484543.html

В Чувашии ввели новые антиковидные ограничения

В Чувашии ввели новые антиковидные ограничения - РИА Новости, 20.10.2021

В Чувашии ввели новые антиковидные ограничения

Библиотеки, музеи и архивы Чувашии смогут работать только с системой сканирования QR-кодов, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T20:58

2021-10-20T20:58

2021-10-20T20:58

распространение коронавируса

общество

чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Библиотеки, музеи и архивы Чувашии смогут работать только с системой сканирования QR-кодов, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания."Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в указ о введении QR-кодов. В документе уточняется, что библиотеки, архивы, музеи должны работать только при наличии мобильного приложения для сканирования QR-кода сертификата вакцинации COVID-19, установленном на электронном устройстве", - говорится в сообщении.Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 36 090 случаев заражения коронавирусом, 31 883 человека выздоровели, 2 575 пациентов скончался.

https://ria.ru/20211020/qr-kody-1755477492.html

чувашская республика (чувашия)

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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии