https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755483224.html

В Чехии ужесточили противоэпидемические меры

В Чехии ужесточили противоэпидемические меры - РИА Новости, 20.10.2021

В Чехии ужесточили противоэпидемические меры

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Чехии правительство приняло решение об ужесточении ряда противоэпидемических мер, в частности, вновь... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T20:47

2021-10-20T20:47

2021-10-20T20:47

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ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Чехии правительство приняло решение об ужесточении ряда противоэпидемических мер, в частности, вновь стало обязательным ношение респираторов в помещениях и контроль в ресторанах документов о вакцинации, сообщил в среду журналистам глава минздрава Адам Войтех."За прошедшие сутки число новых больных коронавирусом в республике возросло вдвое по сравнению с тем же днем на минувшей неделе. Прогноз по дальнейшему распространению болезни неутешительный. В связи с этим правительство приняло решение ужесточить некоторые противоэпидемические меры. С 25 октября вновь становится обязательным ношение респираторов во всех внутренних помещениях, включая рабочие офисы. С 1 ноября персонал ресторанов и других заведений общепита должен будет контролировать у гостей документы о вакцинировании или перенесённой болезни", - сказал Войтех.Кроме того, как отметил министр, кабмин отменил бесплатные тесты на наличие коронавируса, оставив их лишь для людей до 18 лет, а также для тех, кому медиками рекомендовано не вакцинироваться.По данным минздрава, за последние сутки число новых больных коронавирусом составило 3246 человек, это на 1739 человек больше, чем в тот же день на минувшей неделе. Также это является максимальным приростом больных с 20 апреля этого года.В настоящее время в Чехии насчитывается 20,4 тысячи больных коронавирусом, из которых 620 госпитализированы, в том числе 102 - в тяжелом состоянии.Полностью вакцинированы от коронавируса в 10-миллионной республике 6,03 миллиона человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/chekhiya-1754647011.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чехия, здоровье - общество, коронавирус covid-19