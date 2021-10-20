https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755444382.html

В Тюменской области вводят QR-коды для посещения зрелищных мероприятий

В Тюменской области вводят QR-коды для посещения зрелищных мероприятий - РИА Новости, 20.10.2021

В Тюменской области вводят QR-коды для посещения зрелищных мероприятий

В Тюменской области с 15 ноября вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров, концертов, цирка и спортивных объектов; соответствующее постановление о... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:11

2021-10-20T17:11

2021-10-20T17:11

тюменская область

коронавирус covid-19

qr-код

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. В Тюменской области с 15 ноября вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров, концертов, цирка и спортивных объектов; соответствующее постановление о продлении до 31 декабря 2021 года ограничений в рамках режима повышенной готовности в связи с пандемией приняло правительство региона."С 15 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков, спортивных объектов допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации COVID-19 в течение последних 12 месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность гражданина", - говорится в сообщении департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.В соответствии с постановлением, с 23 октября по 31 декабря запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа предприятий общественного питания в период с 24:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на предприятия общепита, обслуживающие пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также осуществляющие деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продаже такой продукции без потребления ее в зале предприятия общепита.Кроме того, с 25 октября по 31 декабря лица, не достигшие 18 лет, допускаются в торговые центры только в сопровождении родителей или иных законных представителей.Также до 31 декабря приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах власти Тюменской области.

https://ria.ru/20210915/gospital-1750144247.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, qr-код