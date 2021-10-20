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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755444382.html
В Тюменской области вводят QR-коды для посещения зрелищных мероприятий
В Тюменской области вводят QR-коды для посещения зрелищных мероприятий - РИА Новости, 20.10.2021
В Тюменской области вводят QR-коды для посещения зрелищных мероприятий
В Тюменской области с 15 ноября вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров, концертов, цирка и спортивных объектов; соответствующее постановление о... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:11
2021-10-20T17:11
тюменская область
коронавирус covid-19
qr-код
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ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. В Тюменской области с 15 ноября вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров, концертов, цирка и спортивных объектов; соответствующее постановление о продлении до 31 декабря 2021 года ограничений в рамках режима повышенной готовности в связи с пандемией приняло правительство региона."С 15 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков, спортивных объектов допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации COVID-19 в течение последних 12 месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность гражданина", - говорится в сообщении департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.В соответствии с постановлением, с 23 октября по 31 декабря запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа предприятий общественного питания в период с 24:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на предприятия общепита, обслуживающие пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также осуществляющие деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продаже такой продукции без потребления ее в зале предприятия общепита.Кроме того, с 25 октября по 31 декабря лица, не достигшие 18 лет, допускаются в торговые центры только в сопровождении родителей или иных законных представителей.Также до 31 декабря приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах власти Тюменской области.
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коронавирус covid-19, qr-код
17:11 20.10.2021
 

В Тюменской области вводят QR-коды для посещения зрелищных мероприятий

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. В Тюменской области с 15 ноября вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров, концертов, цирка и спортивных объектов; соответствующее постановление о продлении до 31 декабря 2021 года ограничений в рамках режима повышенной готовности в связи с пандемией приняло правительство региона.
"С 15 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков, спортивных объектов допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации COVID-19 в течение последних 12 месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность гражданина", - говорится в сообщении департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
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15 сентября, 12:42Тюменская область
В Тюмени построят инфекционный госпиталь
В соответствии с постановлением, с 23 октября по 31 декабря запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа предприятий общественного питания в период с 24:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на предприятия общепита, обслуживающие пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также осуществляющие деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продаже такой продукции без потребления ее в зале предприятия общепита.
Кроме того, с 25 октября по 31 декабря лица, не достигшие 18 лет, допускаются в торговые центры только в сопровождении родителей или иных законных представителей.
Также до 31 декабря приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах власти Тюменской области.
 
Тюменская областьКоронавирус COVID-19QR-код
 
 
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