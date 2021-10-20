https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755407656.html

Путин не обвинять региональные власти в росте числа заболевших COVID-19

Путин не обвинять региональные власти в росте числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Путин не обвинять региональные власти в росте числа заболевших COVID-19

Если в регионе увеличивается количество заболевших COVID - это не означает, что местные власти работают плохо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:03

2021-10-20T15:03

2021-10-20T15:31

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Если в регионе увеличивается количество заболевших COVID - это не означает, что местные власти работают плохо, заявил президент России Владимир Путин."Если в субъекте Федерации выявляется большее количество новых заболеваний, совсем не значит, что местные власти плохо работают. Это говорит о том, что работа региональных властей, наоборот, по профилактике, по предупреждению распространения болезни организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что "это отражает эффективность работы региональных команд, а не наоборот".

https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html

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2021

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коронавирус covid-19, общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии