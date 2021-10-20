https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755407656.html
Путин не обвинять региональные власти в росте числа заболевших COVID-19
Путин не обвинять региональные власти в росте числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Путин не обвинять региональные власти в росте числа заболевших COVID-19
Если в регионе увеличивается количество заболевших COVID - это не означает, что местные власти работают плохо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:03
2021-10-20T15:03
2021-10-20T15:31
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
общество
владимир путин
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Если в регионе увеличивается количество заболевших COVID - это не означает, что местные власти работают плохо, заявил президент России Владимир Путин."Если в субъекте Федерации выявляется большее количество новых заболеваний, совсем не значит, что местные власти плохо работают. Это говорит о том, что работа региональных властей, наоборот, по профилактике, по предупреждению распространения болезни организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что "это отражает эффективность работы региональных команд, а не наоборот".
https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html
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коронавирус covid-19, общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии
15:03 20.10.2021 (обновлено: 15:31 20.10.2021)
Путин не обвинять региональные власти в росте числа заболевших COVID-19
Путин не обвинять власти регионов в плохой работе из-за роста числа заболевших COVID-19