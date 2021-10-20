https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755400215.html
Голикова считает недостаточными нынешние меры по борьбе с пандемией
Голикова считает недостаточными нынешние меры по борьбе с пандемией - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова считает недостаточными нынешние меры по борьбе с пандемией
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:39
2021-10-20T14:39
2021-10-20T14:53
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлом совещании мы докладывали о некотором наборе мер, которые мы считали необходимым реализовать. Мы их реализовали. Но этих мер недостаточно для того, чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить те негативные тенденции, которые мы сегодня видим в развитии ситуации", - сказала Голикова президенту.
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коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
14:39 20.10.2021 (обновлено: 14:53 20.10.2021)
Голикова считает недостаточными нынешние меры по борьбе с пандемией
Голикова считает недостаточными нынешние меры по борьбе с пандемией