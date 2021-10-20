https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755374819.html
Бангкок приготовился к безопасной встрече туристов
Бангкок приготовился к безопасной встрече туристов - РИА Новости, 20.10.2021
Бангкок приготовился к безопасной встрече туристов
Столица Таиланда достигла уровня иммунизации населения от COVID-19, необходимого для безопасного прибытия в город полностью вакцинированных иностранных туристов РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:41
2021-10-20T12:41
2021-10-20T12:41
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БАНГКОК, 20 окт - РИА Новости. Столица Таиланда достигла уровня иммунизации населения от COVID-19, необходимого для безопасного прибытия в город полностью вакцинированных иностранных туристов с момента открытия воздушных границ 1 ноября 2021 года.Об этом заявила в среду на брифинге в Доме правительства в Бангкоке заместитель пресс-секретаря правительственного Центра по контролю и борьбе с коронавирусной инфекцией и глава службы оценки эпидемиологический рисков департамента контроля заболеваний минздрава Таиланда доктор Сумани Ватчарасин,"В ходе подготовки к открытию Таиланда для иностранных туристов с 1 ноября, 11 из 14 провинций, включая Бангкок, в которых находятся туристические зоны, уже достигли общего уровня 50% иммунизации первыми дозами вакцин от COVID-19, и только 5 из 14 провинций, включая Бангкок, достигли уровня полной вакцинации 70% населения, относящегося к целевым группам вакцинации в соответствии с планом иммунизации населения туристических зон", - сказала она.В тот же день мэрия Бангкока заявила, что в столице по состоянию на среду 18 октября 2021 года вакцинированы более 5,43 миллиона человек.За время национальной кампании иммунизации от COVID-19 в Таиланде полностью вакцинировано двумя дозами двухкомпонентных вакцин 25,3 миллиона человек, то есть 36,2% населения страны.
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в мире, таиланд, бангкок, здоровье - общество, туризм, коронавирус covid-19
Бангкок приготовился к безопасной встрече туристов
Тайская столица достигла уровня защиты от COVID-19, необходимого для приема туристов
БАНГКОК, 20 окт - РИА Новости.
Столица Таиланда
достигла уровня иммунизации населения от COVID-19, необходимого для безопасного прибытия в город полностью вакцинированных иностранных туристов с момента открытия воздушных границ 1 ноября 2021 года.
Об этом заявила в среду на брифинге в Доме правительства в Бангкоке
заместитель пресс-секретаря правительственного Центра по контролю и борьбе с коронавирусной инфекцией и глава службы оценки эпидемиологический рисков департамента контроля заболеваний минздрава Таиланда доктор Сумани Ватчарасин,
"В ходе подготовки к открытию Таиланда для иностранных туристов с 1 ноября, 11 из 14 провинций, включая Бангкок, в которых находятся туристические зоны, уже достигли общего уровня 50% иммунизации первыми дозами вакцин от COVID-19, и только 5 из 14 провинций, включая Бангкок, достигли уровня полной вакцинации 70% населения, относящегося к целевым группам вакцинации в соответствии с планом иммунизации населения туристических зон", - сказала она.
В тот же день мэрия Бангкока заявила, что в столице по состоянию на среду 18 октября 2021 года вакцинированы более 5,43 миллиона человек.
За время национальной кампании иммунизации от COVID-19 в Таиланде полностью вакцинировано двумя дозами двухкомпонентных вакцин 25,3 миллиона человек, то есть 36,2% населения страны.