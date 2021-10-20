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В Москве развернули более 11 тысяч резервных коек для заболевших COVID-19
В Москве развернули более 11 тысяч резервных коек для заболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
В Москве развернули более 11 тысяч резервных коек для заболевших COVID-19
В Москве развернуто более 11 тысяч резервных коек, сейчас 80% задействованных мощностей — это именно резерв, сообщает в среду столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:07
2021-10-20T12:07
2021-10-20T12:22
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Москве развернуто более 11 тысяч резервных коек, сейчас 80% задействованных мощностей — это именно резерв, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается: впервые мы отмечаем высокий (30%) рост заболеваемости в течение пяти недель подряд. За полтора года система здравоохранения адаптировалась: развернуто более 11 тысяч резервных коек, сейчас 80% задействованных мощностей — это именно резерв. Но любой коечный фонд конечен", - говорится в сообщении.Отмечается, что тяжелее всего болеют люди старшего возраста. Им требуется 60% коек в ковидных стационарах и 70% реанимационных мощностей. 86% умерших от ковида — пенсионеры. При этом из всех пенсионеров Москвы привита только треть.
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12:07 20.10.2021 (обновлено: 12:22 20.10.2021)
В Москве развернули более 11 тысяч резервных коек для заболевших COVID-19
В Москве развернули более 11 тысяч резервных коек, 80% задействованных мощностей — резерв