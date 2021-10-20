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В Москве назначили руководителя главного следственного управления
В Москве назначили руководителя главного следственного управления - РИА Новости, 20.10.2021
В Москве назначили руководителя главного следственного управления
Замглавы столичного главка МВД - начальником Главного следственного управления (ГСУ) стал полковник юстиции Виктор Городков, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:55
2021-10-20T18:59
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сергей лебедев
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Замглавы столичного главка МВД - начальником Главного следственного управления (ГСУ) стал полковник юстиции Виктор Городков, сообщается на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что в среду в зале коллегии МВД России состоялось оперативное совещание, в ходе которого замминистра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев подвел итоги деятельности органов предварительного следствия за 9 месяцев 2021 года."Сергей Лебедев представил личному составу нового заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве – начальника Главного следственного управления полковника юстиции Виктора Городкова. Указ о его назначении на должность был подписан президентом РФ 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Как рассказали в МВД, замглавы ведомства отметил, что за годы службы в ОВД Городков прошел большой путь профессионального становления и накопил значительный практический опыт, который позволит ему оптимизировать имеющиеся ресурсы для совершенствования работы вверенного ему следственного подразделения.
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москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей лебедев, россия
18:55 20.10.2021 (обновлено: 18:59 20.10.2021)
 
В Москве назначили руководителя главного следственного управления

В Москве полковника Городкова назначили руководителем главного следственного управления

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Замглавы столичного главка МВД - начальником Главного следственного управления (ГСУ) стал полковник юстиции Виктор Городков, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Отмечается, что в среду в зале коллегии МВД России состоялось оперативное совещание, в ходе которого замминистра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев подвел итоги деятельности органов предварительного следствия за 9 месяцев 2021 года.
"Сергей Лебедев представил личному составу нового заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве – начальника Главного следственного управления полковника юстиции Виктора Городкова. Указ о его назначении на должность был подписан президентом РФ 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Как рассказали в МВД, замглавы ведомства отметил, что за годы службы в ОВД Городков прошел большой путь профессионального становления и накопил значительный практический опыт, который позволит ему оптимизировать имеющиеся ресурсы для совершенствования работы вверенного ему следственного подразделения.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
10:38
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