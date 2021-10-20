https://ria.ru/20211020/golikova-1755402700.html
Голикова призвала прекратить работу зрелищных мероприятий
Голикова призвала прекратить работу зрелищных мероприятий - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова призвала прекратить работу зрелищных мероприятий
Для улучшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией необходимо сохранять масочный режим, вводить запреты на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:49
2021-10-20T14:49
2021-10-20T15:36
общество
распространение коронавируса
татьяна голикова
россия
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Для улучшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией необходимо сохранять масочный режим, вводить запреты на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Необходимы сохранение масочного режима, сохранение социальной дистанции или введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказания услуг общественно питания с 23 до 6 часов утра, усиление режима текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в местах массового пребывания людей, проведение своевременных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах новой коронавирусной инфекции", – сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.Также Голикова рекомендовала регионам усилить контроль за соблюдением ограничительных мероприятий в соответствии с установленным законодательством."Кроме того, необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить советующий контроль", – добавила она.
https://ria.ru/20211020/putin-1755409429.html
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общество, татьяна голикова, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:49 20.10.2021 (обновлено: 15:36 20.10.2021)
Голикова призвала прекратить работу зрелищных мероприятий
Голикова призвала прекратить работу зрелищных мероприятий и мест общественного питания
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Для улучшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией необходимо сохранять масочный режим, вводить запреты на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Необходимы сохранение масочного режима, сохранение социальной дистанции или введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказания услуг общественно питания с 23 до 6 часов утра, усиление режима текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в местах массового пребывания людей, проведение своевременных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах новой коронавирусной инфекции", – сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
Также Голикова рекомендовала регионам усилить контроль за соблюдением ограничительных мероприятий в соответствии с установленным законодательством.
"Кроме того, необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить советующий контроль", – добавила она.