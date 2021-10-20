https://ria.ru/20211020/gaz-1755389805.html

Володин предложил парламентариям из Германии обсудить газовый рынок

Володин предложил парламентариям из Германии обсудить газовый рынок - РИА Новости, 20.10.2021

Володин предложил парламентариям из Германии обсудить газовый рынок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал заявления немецких парламентариев о ситуации на европейском энергетическом рынке,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:53

2021-10-20T13:53

2021-10-20T13:53

экономика

азия

европа

вячеслав володин

госдума рф

северный поток — 2

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал заявления немецких парламентариев о ситуации на европейском энергетическом рынке, предложив коллегам из Германии провести встречу в очном или онлайн-формате по этому вопросу.Сопредседатель ″зеленых″ ФРГ Анналена Бербок в свете рекордно высоких цен на газ обвинила РФ в "игре в покер" и призвала к соблюдению европейского законодательства в ситуации с "Северным потоком — 2". По ее словам, поставки газа из РФ существенно сократились."Руководство представленной в бундестаге партии "Зеленых" за последние дни уже не раз выступало с заявлениями, которые показывают либо их неинформированность, либо нежелание понимать истинное положение дел на газовом рынке, пытаясь политизировать ситуацию: газохранилища опустели, а виновата в этом Россия", - написал Володин.Политик отметил необходимость взаимного диалога по проблеме и предложил парламентариям из Германии организовать совместную встречу.Председатель ГД отметил важность того, чтобы зарубежные коллеги опирались на цифры и факты. Россия, вместе с тем, ведёт предсказуемую политику в вопросах энергетики.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211020/gaz-1755347911.html

https://ria.ru/20211020/gaz-1755330594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, азия, европа, вячеслав володин, госдума рф, северный поток — 2, россия, анналена бербок