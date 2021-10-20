Володин предложил парламентариям из Германии обсудить газовый рынок
Володин предложил парламентариям из Германии обсудить вопросы газового рынка
© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал заявления немецких парламентариев о ситуации на европейском энергетическом рынке, предложив коллегам из Германии провести встречу в очном или онлайн-формате по этому вопросу.
Сопредседатель ″зеленых″ ФРГ Анналена Бербок в свете рекордно высоких цен на газ обвинила РФ в "игре в покер" и призвала к соблюдению европейского законодательства в ситуации с "Северным потоком — 2". По ее словам, поставки газа из РФ существенно сократились.
"Руководство представленной в бундестаге партии "Зеленых" за последние дни уже не раз выступало с заявлениями, которые показывают либо их неинформированность, либо нежелание понимать истинное положение дел на газовом рынке, пытаясь политизировать ситуацию: газохранилища опустели, а виновата в этом Россия", - написал Володин.
Политик отметил необходимость взаимного диалога по проблеме и предложил парламентариям из Германии организовать совместную встречу.
"Если есть желание не только изучить проблему, но и обсудить решение, все возможности для этого существуют. Приглашаем к такому диалогу в любом формате: очно или по ВКС", - добавил он.
Председатель ГД отметил важность того, чтобы зарубежные коллеги опирались на цифры и факты. Россия, вместе с тем, ведёт предсказуемую политику в вопросах энергетики.
"Российская Федерация ведет предсказуемую политику в вопросах выполнения всех своих обязательств. Наша страна наращивает объемы поставок газа – за 9 месяцев текущего года на 15%. И, как подчеркнул президент Путин, не было ни одного отказа на просьбы их увеличить", - подчеркнул он.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.