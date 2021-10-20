https://ria.ru/20211020/festival-1755340584.html

Сургутский район Югры может стать площадкой для фестиваля "Эколята Севера"

Сургутский район Югры может стать площадкой для фестиваля "Эколята Севера" - РИА Новости, 20.10.2021

Сургутский район Югры может стать площадкой для фестиваля "Эколята Севера"

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа может стать площадкой для ежегодного фестиваля "Эколята Севера", соответствующее предложение... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:50

2021-10-20T10:50

2021-10-20T10:50

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

совет федерации рф

ханты-мансийский автономный округ

татьяна гигель

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа может стать площадкой для ежегодного фестиваля "Эколята Севера", соответствующее предложение рассматривается Советом Федерации, сообщила член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.Накануне в Сургутском районе прошел форум "Общеполезные практики окружного экологического фестиваля "Эколята Югры – друзья и защитники уникальной природы Севера", участие в котором приняли представители органов власти, в том числе Совета Федерации, правительства и муниципальных образований Югры.Как в ходе форума отметила Гигель, на сегодняшний день в Сургутском районе проводится огромная работа в рамках проектов дополнительного экологического образования и формирования у детей культуры природолюбия. Так, по ее словам, впервые среди северных российских регионов именно в Сургутском районе, ставшим пилотной территорией эколят, создана экспериментальная площадка по апробации и внедрению новых инновационных образовательных инструментариев.Также сенатор отметила, власти района первыми испробовали такой метод получения дополнительного образования в области экологии, как "Игротека эколят". По ее словам, подобная активная деятельность главы района Андрея Трубецкого говорит о желании содействовать формированию природолюбия среди молодежи и сделать все возможное для развития дополнительного экологического образования."Именно Сургутский район предложил ежегодный фестиваль "Эколята Севера". Сегодня в Совете Федерации мы рассматриваем ваше предложение и уверены, что мы его поддержим", - подчеркнула Гигель, добавив, что к участию в мероприятии будут приглашены представители северных регионов России.

https://ria.ru/20211018/vaktsinirovannye-1755069791.html

https://ria.ru/20211018/yugra-1755056135.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сургутский район, совет федерации рф, ханты-мансийский автономный округ, татьяна гигель, россия