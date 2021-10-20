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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211020/festival-1755340584.html
Сургутский район Югры может стать площадкой для фестиваля "Эколята Севера"
Сургутский район Югры может стать площадкой для фестиваля "Эколята Севера" - РИА Новости, 20.10.2021
Сургутский район Югры может стать площадкой для фестиваля "Эколята Севера"
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа может стать площадкой для ежегодного фестиваля "Эколята Севера", соответствующее предложение... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:50
2021-10-20T10:50
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
совет федерации рф
ханты-мансийский автономный округ
татьяна гигель
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа может стать площадкой для ежегодного фестиваля "Эколята Севера", соответствующее предложение рассматривается Советом Федерации, сообщила член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.Накануне в Сургутском районе прошел форум "Общеполезные практики окружного экологического фестиваля "Эколята Югры – друзья и защитники уникальной природы Севера", участие в котором приняли представители органов власти, в том числе Совета Федерации, правительства и муниципальных образований Югры.Как в ходе форума отметила Гигель, на сегодняшний день в Сургутском районе проводится огромная работа в рамках проектов дополнительного экологического образования и формирования у детей культуры природолюбия. Так, по ее словам, впервые среди северных российских регионов именно в Сургутском районе, ставшим пилотной территорией эколят, создана экспериментальная площадка по апробации и внедрению новых инновационных образовательных инструментариев.Также сенатор отметила, власти района первыми испробовали такой метод получения дополнительного образования в области экологии, как "Игротека эколят". По ее словам, подобная активная деятельность главы района Андрея Трубецкого говорит о желании содействовать формированию природолюбия среди молодежи и сделать все возможное для развития дополнительного экологического образования."Именно Сургутский район предложил ежегодный фестиваль "Эколята Севера". Сегодня в Совете Федерации мы рассматриваем ваше предложение и уверены, что мы его поддержим", - подчеркнула Гигель, добавив, что к участию в мероприятии будут приглашены представители северных регионов России.
https://ria.ru/20211018/vaktsinirovannye-1755069791.html
https://ria.ru/20211018/yugra-1755056135.html
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общество, сургутский район, совет федерации рф, ханты-мансийский автономный округ, татьяна гигель, россия
10:50 20.10.2021
 
Сургутский район Югры может стать площадкой для фестиваля "Эколята Севера"

Сургутский район Югры может стать площадкой для ежегодного фестиваля "Эколята Севера"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа может стать площадкой для ежегодного фестиваля "Эколята Севера", соответствующее предложение рассматривается Советом Федерации, сообщила член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.
Накануне в Сургутском районе прошел форум "Общеполезные практики окружного экологического фестиваля "Эколята Югры – друзья и защитники уникальной природы Севера", участие в котором приняли представители органов власти, в том числе Совета Федерации, правительства и муниципальных образований Югры.
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Как в ходе форума отметила Гигель, на сегодняшний день в Сургутском районе проводится огромная работа в рамках проектов дополнительного экологического образования и формирования у детей культуры природолюбия. Так, по ее словам, впервые среди северных российских регионов именно в Сургутском районе, ставшим пилотной территорией эколят, создана экспериментальная площадка по апробации и внедрению новых инновационных образовательных инструментариев.
Также сенатор отметила, власти района первыми испробовали такой метод получения дополнительного образования в области экологии, как "Игротека эколят". По ее словам, подобная активная деятельность главы района Андрея Трубецкого говорит о желании содействовать формированию природолюбия среди молодежи и сделать все возможное для развития дополнительного экологического образования.
"Именно Сургутский район предложил ежегодный фестиваль "Эколята Севера". Сегодня в Совете Федерации мы рассматриваем ваше предложение и уверены, что мы его поддержим", - подчеркнула Гигель, добавив, что к участию в мероприятии будут приглашены представители северных регионов России.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районСовет Федерации РФХанты-Мансийский автономный округТатьяна ГигельРоссия
 
 
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