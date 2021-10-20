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https://ria.ru/20211020/facebook-1755372515.html
В Facebook назвали сообщения СМИ о планах по смене названия слухами
В Facebook назвали сообщения СМИ о планах по смене названия слухами - РИА Новости, 20.10.2021
В Facebook назвали сообщения СМИ о планах по смене названия слухами
Представитель Facebook в ответ на сообщения в СМИ о планах по изменению названия социальной сети, заявил, что компания "не комментирует слухи или домыслы". РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:31
2021-10-20T12:32
в мире
технологии
калифорния
марк цукерберг
facebook
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Представитель Facebook в ответ на сообщения в СМИ о планах по изменению названия социальной сети, заявил, что компания "не комментирует слухи или домыслы"."(Компания) не комментирует слухи или домыслы", - приводит издание Guardian слова представителя Facebook.Ранее портал Verge со ссылкой на источник сообщил, что компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, "чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной". Отмечается, глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить переименование компании в рамках ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако о преобразованиях могут объявить раньше.Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20211019/shtraf-1755285131.html
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Новости
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в мире, технологии, калифорния, марк цукерберг, facebook
12:31 20.10.2021 (обновлено: 12:32 20.10.2021)
 
В Facebook назвали сообщения СМИ о планах по смене названия слухами

В Facebook отказались комментировать данные СМИ о планах по смене названия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Представитель Facebook в ответ на сообщения в СМИ о планах по изменению названия социальной сети, заявил, что компания "не комментирует слухи или домыслы".
"(Компания) не комментирует слухи или домыслы", - приводит издание Guardian слова представителя Facebook.
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19 октября, 20:07
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Ранее портал Verge со ссылкой на источник сообщил, что компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, "чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной". Отмечается, глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить переименование компании в рамках ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако о преобразованиях могут объявить раньше.
Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.
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В миреТехнологииКалифорнияМарк ЦукербергFacebook
 
 
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