https://ria.ru/20211020/eksar-1755483887.html

Агентство ЭКСАР отмечает десятилетие

Агентство ЭКСАР отмечает десятилетие - РИА Новости, 20.10.2021

Агентство ЭКСАР отмечает десятилетие

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), входящее в группу Российского экспортного центра, в октябре отмечает десятилетие,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T20:54

2021-10-20T20:54

2021-10-20T20:57

экономика

технологии

российский экспортный центр

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), входящее в группу Российского экспортного центра, в октябре отмечает десятилетие, сообщает РЭЦ."Десять лет назад Агентство было создано для того, чтобы защищать российские компании от рисков, связанных с экспортной деятельностью, и создавать им комфортные условия для взаимодействия с иностранными клиентами и выхода на новые рынки", - говорится в сообщении."За 10 лет нам удалось поддержать более 90 миллиардов долларов российского экспорта. Наша страховая емкость превысила 1 триллион рублей. За 10 лет более 2 тысяч отечественных экспортных проектов получили страховую поддержку Агентства", - сказал генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "РЭЦ" Никита Гусаков.Он добавил, что "при этом ЭКСАР сотрудничает с 80% крупных экспортеров России". "В фокусе Агентства также находятся компании малого и среднего бизнеса. Многие из них только начинают свой экспортный путь, и ЭКСАР предлагает им специализированные продукты, призванные обезопасить и упростить им этот процесс", — добавил Гусаков.РЭЦ отмечает, что во взаимодействии с другими институтами развития и ведомствами ЭКСАР оказывает страховую поддержку отечественным производителям товаров и услуг, стимулируя экспортную активность и способствуя реализации целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".По словам Гусакова, все достижения Агентства стали возможны благодаря слаженной работе команды: "Мы работаем прежде всего для экспортеров, разрабатывая предложения, способные помочь в реализации их амбиций при выходе на внешние рынки. Хочу выразить благодарность нашим коллегам и партнерам. Мы ценим наше сотрудничество и тот вклад, который совместными усилиями вносим в развитие отечественного экспорта", - заключил глава ЭКСАР.

https://ria.ru/20211020/podderzhka-1755403332.html

https://ria.ru/20201227/eksar-1591105542.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, российский экспортный центр, российский экспортный центр (рэц)