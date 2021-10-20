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Агентство ЭКСАР отмечает десятилетие
Агентство ЭКСАР отмечает десятилетие - РИА Новости, 20.10.2021
Агентство ЭКСАР отмечает десятилетие
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), входящее в группу Российского экспортного центра, в октябре отмечает десятилетие,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:54
2021-10-20T20:57
экономика
технологии
российский экспортный центр
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), входящее в группу Российского экспортного центра, в октябре отмечает десятилетие, сообщает РЭЦ."Десять лет назад Агентство было создано для того, чтобы защищать российские компании от рисков, связанных с экспортной деятельностью, и создавать им комфортные условия для взаимодействия с иностранными клиентами и выхода на новые рынки", - говорится в сообщении."За 10 лет нам удалось поддержать более 90 миллиардов долларов российского экспорта. Наша страховая емкость превысила 1 триллион рублей. За 10 лет более 2 тысяч отечественных экспортных проектов получили страховую поддержку Агентства", - сказал генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "РЭЦ" Никита Гусаков.Он добавил, что "при этом ЭКСАР сотрудничает с 80% крупных экспортеров России". "В фокусе Агентства также находятся компании малого и среднего бизнеса. Многие из них только начинают свой экспортный путь, и ЭКСАР предлагает им специализированные продукты, призванные обезопасить и упростить им этот процесс", — добавил Гусаков.РЭЦ отмечает, что во взаимодействии с другими институтами развития и ведомствами ЭКСАР оказывает страховую поддержку отечественным производителям товаров и услуг, стимулируя экспортную активность и способствуя реализации целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".По словам Гусакова, все достижения Агентства стали возможны благодаря слаженной работе команды: "Мы работаем прежде всего для экспортеров, разрабатывая предложения, способные помочь в реализации их амбиций при выходе на внешние рынки. Хочу выразить благодарность нашим коллегам и партнерам. Мы ценим наше сотрудничество и тот вклад, который совместными усилиями вносим в развитие отечественного экспорта", - заключил глава ЭКСАР.
https://ria.ru/20211020/podderzhka-1755403332.html
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экономика, технологии, российский экспортный центр, российский экспортный центр (рэц)
20:54 20.10.2021 (обновлено: 20:57 20.10.2021)
 

Агентство ЭКСАР отмечает десятилетие

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор "ЭКСАР" Никита Гусаков
Генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), входящее в группу Российского экспортного центра, в октябре отмечает десятилетие, сообщает РЭЦ.
"Десять лет назад Агентство было создано для того, чтобы защищать российские компании от рисков, связанных с экспортной деятельностью, и создавать им комфортные условия для взаимодействия с иностранными клиентами и выхода на новые рынки", - говорится в сообщении.
"За 10 лет нам удалось поддержать более 90 миллиардов долларов российского экспорта. Наша страховая емкость превысила 1 триллион рублей. За 10 лет более 2 тысяч отечественных экспортных проектов получили страховую поддержку Агентства", - сказал генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "РЭЦ" Никита Гусаков.
Он добавил, что "при этом ЭКСАР сотрудничает с 80% крупных экспортеров России". "В фокусе Агентства также находятся компании малого и среднего бизнеса. Многие из них только начинают свой экспортный путь, и ЭКСАР предлагает им специализированные продукты, призванные обезопасить и упростить им этот процесс", — добавил Гусаков.
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
14:51
РЭЦ: ЭКСАР готов оказать поддержку инфраструктурным проектам Армении
РЭЦ отмечает, что во взаимодействии с другими институтами развития и ведомствами ЭКСАР оказывает страховую поддержку отечественным производителям товаров и услуг, стимулируя экспортную активность и способствуя реализации целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
По словам Гусакова, все достижения Агентства стали возможны благодаря слаженной работе команды: "Мы работаем прежде всего для экспортеров, разрабатывая предложения, способные помочь в реализации их амбиций при выходе на внешние рынки. Хочу выразить благодарность нашим коллегам и партнерам. Мы ценим наше сотрудничество и тот вклад, который совместными усилиями вносим в развитие отечественного экспорта", - заключил глава ЭКСАР.
Никита Гусаков
27 декабря 2020, 11:25
Никита Гусаков: объем застрахованных ЭКСАР рисков достиг триллиона рублей
 
ЭкономикаТехнологииРоссийский экспортный центрРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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