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Джейсон Чен: наша цель – повсеместное применение экологичных продуктов
Джейсон Чен: наша цель – повсеместное применение экологичных продуктов - РИА Новости, 20.10.2021
Джейсон Чен: наша цель – повсеместное применение экологичных продуктов
О вкладе Acer в трансформацию мировой экономики на принципах ESG в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор компании Джейсон Чен. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:29
2021-10-20T11:29
в мире
новости компаний - экономика
технологии
интервью
acer, inc.
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О вкладе Acer в трансформацию мировой экономики на принципах ESG в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор компании Джейсон Чен.- Компания Acer ("Эйсер") объявила о своем участии в международной инициативе RE100, направленной на переход к использованию только возобновляемых источников энергии. Как вы планируете достичь этой цели?- Мы взяли на себя обязательство полностью перейти на возобновляемую энергию к 2035 году. И у нас, естественно, есть план: сроки достижения цели, ежегодный прогресс в процентах. Мы уже приступили к активным действиям в некоторых странах. Например, в Нидерландах на сегодняшний день филиал компании осуществил полный переход на возобновляемую энергию, наше отделение в Германии тоже приближается к этому показателю. У нас также есть солнечная электростанция на Тайване. Так что мы делаем это на нескольких фронтах сразу.Надо отметить, что следование принципам ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) имеет две стороны. Во-первых, это работа на благо нашей планеты, то есть забота об экологии. Во-вторых, есть такой аспект, как возможности бизнеса в этом направлении. Мы стремимся к оптимальному сочетанию этих аспектов. И мы очень рады, что Wall Street Journal включил нас в список 100 лучших компаний мира, которые следуют принципам ESG.При этом для любой компании, которая задумывается об охране окружающей среды, нужно, в первую очередь, понимать, из чего эта работа складывается. Например, людям нужно тщательно сортировать отходы. И мы предпринимаем меры для того, чтобы сократить количество упаковочных материалов при производстве наших продуктов. Так мы помогаем уменьшить количество мусора. Мы готовы платить чуть больше за возобновляемую энергию. Дальше будем думать о том, как сократить потребление энергии.Многие производственные и управленческие процессы облегчает цифровизация, более широкое использование компьютеров и процедур обработки данных, в том числе, с использованием ИИ. Данные можно обрабатывать автоматически и людям не нужно ездить в офис для выполнения этой работы. Цифровизация помогает нам уменьшить количество потребляемой бумаги. Электронное управление в нашей компании, кстати, тоже внедряется. Я называю это "умными" инициативами. Умное правительство, умная парковка, умные счетчики потребления воды – каждый умный процесс или устройство сокращает потребление энергии и количество производимого углекислого газа. Электронное управление как часть цифровизации доступно для любого бизнес-процесса и процедуры, как для корпораций, так и для правительства и SMP-бизнесов.- Не так давно Acer выпустила ноутбук Aspire Vero с корпусом из переработанного пластика. Расскажите подробнее об этом продукте.- Это как раз второй аспект следования принципам корпоративной ответственности - как превратить ESG в бизнес. Так появилась концепция Vero. Ноутбук Vero сделан из переработанных материалов, точнее из переработанных пластиковых отходов. Мы сокращаем количество пластикового мусора и даем вторую и третью жизнь переработанным материалам.Это первый наш компьютер, созданный на основе вторичных материалов. Мы получаем очень хорошие отклики на него от поставщиков и клиентов и ожидаем высокий спрос. Многие спрашивают: "Если это стало возможным, почему не сделать больше?" Поэтому сейчас мы готовы объявить о запуске целой линейки на базе Vero. Мы будем использовать переработанный пластик для производства полного спектра такой продукции - это стационарные компьютеры, ноутбуки, мониторы, многофункциональные устройства, клавиатуры, мыши, сумки. Уже сегодня все наши сумки сделаны из переработанных материалов.Я считаю, что это должно стать примером для других компаний. Мы будем рады, если вся отрасль начнет использовать в производстве вторичные материалы. Чем больше, тем лучше. Это поможет добиться положительных перемен в мире. Мне кажется, в этом и заключается рациональный и экологичный бизнес. Остается лишь покрыть расходы на возобновляемую энергию. Есть столько вариантов экологичных решений, их можно превратить в настоящий бизнес, который будет нести благо нашей планете благодаря своей экологической и финансовой устойчивости. В конечном итоге мы сможем выйти на безотходную экономику.- Значит ли это, что продукция Acer станет дороже? Или на покупателя данная инициатива никак не повлияет?- Цена, действительно, выше, но незначительно. Не настолько выше, чтобы это стало определяющим фактором. Наша продукция по-прежнему доступна. Как я уже говорил, мы всячески поддерживаем стремление других компаний к организации экологичного производства. Мы призываем наших конкурентов последовать нашему примеру, потому что как только эта инициатива достигнет нужных масштабов, цены снизятся. Наши клиенты и другие компании помогут вывести всю отрасль к безотходной экономике.- Известно, что Acer также выпускает обучающие устройства для школ….- Наша цель – выйти на повсеместное применение экологичных продуктов во всех сферах, будь то образование, индивидуальное или коммерческое потребление. Буквально на днях я разослал инструкции по всем офисам нашей корпорации в разных странах мира. У нас работает несколько тысяч человек. Так вот, если кому-то из сотрудников нужен новый компьютер, теперь он по умолчанию будет получать Vero. Потому что мы – компания, ориентированная на ESG, и гордимся этим. Мы сами должны использовать компьютеры на базе переработанных материалов и призываем всех – студентов, образовательные учреждения, корпорации – последовать этому примеру.Многие наши поставщики уже высказались в поддержку и пообещали создать зеленую зону или зеленую секцию на складах специально для компьютеров из вторичных материалов. Наши клиенты и другие компании смогут выбрать уровень экологической ответственности, который подходит именно им. В любом случае наша инициатива привлечет внимание. Многие увидят, что из переработанных материалов действительно можно делать компьютеры. Двадцать лет назад это было невозможно, а теперь мы научились.
https://ria.ru/20210925/vozobnovlyayka-1751758828.html
https://ria.ru/20210823/katastrofa-1746927514.html
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в мире, новости компаний - экономика, технологии, интервью, acer, inc.
11:29 20.10.2021
 

Джейсон Чен: наша цель – повсеместное применение экологичных продуктов

© Фото : Пресс-служба AcerИсполнительный директор компании Acer Джейсон Чен
Исполнительный директор компании Acer Джейсон Чен - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Пресс-служба Acer
Читать ria.ru в
О вкладе Acer в трансформацию мировой экономики на принципах ESG в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор компании Джейсон Чен.
- Компания Acer ("Эйсер") объявила о своем участии в международной инициативе RE100, направленной на переход к использованию только возобновляемых источников энергии. Как вы планируете достичь этой цели?
- Мы взяли на себя обязательство полностью перейти на возобновляемую энергию к 2035 году. И у нас, естественно, есть план: сроки достижения цели, ежегодный прогресс в процентах. Мы уже приступили к активным действиям в некоторых странах. Например, в Нидерландах на сегодняшний день филиал компании осуществил полный переход на возобновляемую энергию, наше отделение в Германии тоже приближается к этому показателю. У нас также есть солнечная электростанция на Тайване. Так что мы делаем это на нескольких фронтах сразу.
Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 12:00Мы все умрём. Но это не точно
Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зеленой энергииСовременные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит? Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути “зелёного” перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии “возобновляйкой”?
Надо отметить, что следование принципам ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) имеет две стороны. Во-первых, это работа на благо нашей планеты, то есть забота об экологии. Во-вторых, есть такой аспект, как возможности бизнеса в этом направлении. Мы стремимся к оптимальному сочетанию этих аспектов. И мы очень рады, что Wall Street Journal включил нас в список 100 лучших компаний мира, которые следуют принципам ESG.
При этом для любой компании, которая задумывается об охране окружающей среды, нужно, в первую очередь, понимать, из чего эта работа складывается. Например, людям нужно тщательно сортировать отходы. И мы предпринимаем меры для того, чтобы сократить количество упаковочных материалов при производстве наших продуктов. Так мы помогаем уменьшить количество мусора. Мы готовы платить чуть больше за возобновляемую энергию. Дальше будем думать о том, как сократить потребление энергии.
Многие производственные и управленческие процессы облегчает цифровизация, более широкое использование компьютеров и процедур обработки данных, в том числе, с использованием ИИ. Данные можно обрабатывать автоматически и людям не нужно ездить в офис для выполнения этой работы. Цифровизация помогает нам уменьшить количество потребляемой бумаги. Электронное управление в нашей компании, кстати, тоже внедряется. Я называю это "умными" инициативами. Умное правительство, умная парковка, умные счетчики потребления воды – каждый умный процесс или устройство сокращает потребление энергии и количество производимого углекислого газа. Электронное управление как часть цифровизации доступно для любого бизнес-процесса и процедуры, как для корпораций, так и для правительства и SMP-бизнесов.
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- Не так давно Acer выпустила ноутбук Aspire Vero с корпусом из переработанного пластика. Расскажите подробнее об этом продукте.
- Это как раз второй аспект следования принципам корпоративной ответственности - как превратить ESG в бизнес. Так появилась концепция Vero. Ноутбук Vero сделан из переработанных материалов, точнее из переработанных пластиковых отходов. Мы сокращаем количество пластикового мусора и даем вторую и третью жизнь переработанным материалам.
Это первый наш компьютер, созданный на основе вторичных материалов. Мы получаем очень хорошие отклики на него от поставщиков и клиентов и ожидаем высокий спрос. Многие спрашивают: "Если это стало возможным, почему не сделать больше?" Поэтому сейчас мы готовы объявить о запуске целой линейки на базе Vero. Мы будем использовать переработанный пластик для производства полного спектра такой продукции - это стационарные компьютеры, ноутбуки, мониторы, многофункциональные устройства, клавиатуры, мыши, сумки. Уже сегодня все наши сумки сделаны из переработанных материалов.
Я считаю, что это должно стать примером для других компаний. Мы будем рады, если вся отрасль начнет использовать в производстве вторичные материалы. Чем больше, тем лучше. Это поможет добиться положительных перемен в мире. Мне кажется, в этом и заключается рациональный и экологичный бизнес. Остается лишь покрыть расходы на возобновляемую энергию. Есть столько вариантов экологичных решений, их можно превратить в настоящий бизнес, который будет нести благо нашей планете благодаря своей экологической и финансовой устойчивости. В конечном итоге мы сможем выйти на безотходную экономику.
- Значит ли это, что продукция Acer станет дороже? Или на покупателя данная инициатива никак не повлияет?
- Цена, действительно, выше, но незначительно. Не настолько выше, чтобы это стало определяющим фактором. Наша продукция по-прежнему доступна. Как я уже говорил, мы всячески поддерживаем стремление других компаний к организации экологичного производства. Мы призываем наших конкурентов последовать нашему примеру, потому что как только эта инициатива достигнет нужных масштабов, цены снизятся. Наши клиенты и другие компании помогут вывести всю отрасль к безотходной экономике.
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- Известно, что Acer также выпускает обучающие устройства для школ….
- Наша цель – выйти на повсеместное применение экологичных продуктов во всех сферах, будь то образование, индивидуальное или коммерческое потребление. Буквально на днях я разослал инструкции по всем офисам нашей корпорации в разных странах мира. У нас работает несколько тысяч человек. Так вот, если кому-то из сотрудников нужен новый компьютер, теперь он по умолчанию будет получать Vero. Потому что мы – компания, ориентированная на ESG, и гордимся этим. Мы сами должны использовать компьютеры на базе переработанных материалов и призываем всех – студентов, образовательные учреждения, корпорации – последовать этому примеру.
Многие наши поставщики уже высказались в поддержку и пообещали создать зеленую зону или зеленую секцию на складах специально для компьютеров из вторичных материалов. Наши клиенты и другие компании смогут выбрать уровень экологической ответственности, который подходит именно им. В любом случае наша инициатива привлечет внимание. Многие увидят, что из переработанных материалов действительно можно делать компьютеры. Двадцать лет назад это было невозможно, а теперь мы научились.
 
В миреНовости компаний - ЭкономикаТехнологииИнтервьюAcer, Inc.
 
 
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