https://ria.ru/20211020/ekaterinburg-1755336437.html
В Екатеринбурге объяснили увольнение четырех начальников отделов полиции
В Екатеринбурге объяснили увольнение четырех начальников отделов полиции - РИА Новости, 20.10.2021
В Екатеринбурге объяснили увольнение четырех начальников отделов полиции
Четверо начальников екатеринбургских отделов полиции уходят в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:35
2021-10-20T10:35
2021-10-20T11:28
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Четверо начальников екатеринбургских отделов полиции уходят в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее местные СМИ написали, что сразу четыре руководителя отделов полиции в Екатеринбурге покидают свои посты."Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал", — сказал Горелых.Он добавил, что кадровое подразделение МВД уже ищет новых людей, рассматриваются различные кандидатуры из резерва.
https://ria.ru/20211019/otravlenie-1755238678.html
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых
10:35 20.10.2021 (обновлено: 11:28 20.10.2021)
В Екатеринбурге объяснили увольнение четырех начальников отделов полиции
МВД назвало причину увольнений четырех начальников отделов полиции в Екатеринбурге