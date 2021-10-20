Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/donbass-1755382656.html
Киев сорвал заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, заявили в ЛНР
Киев сорвал заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.10.2021
Киев сорвал заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, заявили в ЛНР
Киев второй раз сорвал экстренное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, которое было посвящено вопросу освобождения наблюдателя самопровозглашенной... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:15
2021-10-20T13:15
в мире
киев
луганск
луганская народная республика
владислав дейнего
обсе
сцкк
смм обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg
ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Киев второй раз сорвал экстренное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, которое было посвящено вопросу освобождения наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.Ранее представители ЛНР инициировали проведение во вторник экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по Донбассу, все участники подтвердили присутствие на онлайн-заседании, однако позже МИД ЛНР обвинил Киев в срыве заседания."Украина второй раз сорвала экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
https://ria.ru/20210826/klounada-1747418229.html
https://ria.ru/20211018/donbass-1755077103.html
киев
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1920x0_80_0_0_f011df58d077f248ce86eefca7c5019a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, луганск, луганская народная республика, владислав дейнего, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр
13:15 20.10.2021
 
Киев сорвал заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что Киев сорвал экстренное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Киев второй раз сорвал экстренное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, которое было посвящено вопросу освобождения наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Ранее представители ЛНР инициировали проведение во вторник экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по Донбассу, все участники подтвердили присутствие на онлайн-заседании, однако позже МИД ЛНР обвинил Киев в срыве заседания.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 19:59
Грызлов назвал срыв Украиной заседания подгруппы по Донбассу клоунадой
"Украина второй раз сорвала экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Участники акции протеста против бездействия международных представителей миссии ОБСЕ в связи с задержанием гражданина ЛНР Андрея Косяка - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 17:29
ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности
 
В миреКиевЛуганскЛуганская Народная РеспубликаВладислав ДейнегоОБСЕСЦККСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
02:05СМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией
Лента новостейМолния
МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснокСМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией