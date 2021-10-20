https://ria.ru/20211020/donbass-1755382656.html

Киев сорвал заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев сорвал заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.10.2021

Киев сорвал заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев второй раз сорвал экстренное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, которое было посвящено вопросу освобождения наблюдателя самопровозглашенной... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:15

2021-10-20T13:15

2021-10-20T13:15

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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Киев второй раз сорвал экстренное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе, которое было посвящено вопросу освобождения наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.Ранее представители ЛНР инициировали проведение во вторник экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по Донбассу, все участники подтвердили присутствие на онлайн-заседании, однако позже МИД ЛНР обвинил Киев в срыве заседания."Украина второй раз сорвала экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

https://ria.ru/20210826/klounada-1747418229.html

https://ria.ru/20211018/donbass-1755077103.html

киев

луганск

луганская народная республика

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