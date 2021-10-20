https://ria.ru/20211020/donbass-1755328461.html
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.10.2021
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:52
2021-10-20T09:52
2021-10-20T09:52
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 21 мину калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов.
https://ria.ru/20211019/donbass-1755168126.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны украинских силовиков