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В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.10.2021
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:52
2021-10-20T09:52
в мире
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донбасс
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 21 мину калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов.
https://ria.ru/20211019/donbass-1755168126.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк
09:52 20.10.2021
 
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки.
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Патрули ОБСЕ возобновили работу в подконтрольной ДНР Горловке
"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 21 мину калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов.
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 12:51
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦКК
 
 
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