https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

Новый британский вариант коронавируса AY.4.2 уже в России? Чем это грозит

Новый британский вариант коронавируса AY.4.2 уже в России? Чем это грозит - РИА Новости, 20.10.2021

Новый британский вариант коронавируса AY.4.2 уже в России? Чем это грозит

В Великобритании взяли под особый контроль распространение коронавируса AY.4.2, отделившегося от дельта-штамма. Известно, что он еще более заразен. За пределами РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T22:30

2021-10-20T22:30

2021-10-20T23:08

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Великобритании взяли под особый контроль распространение коронавируса AY.4.2, отделившегося от дельта-штамма. Известно, что он еще более заразен. За пределами страны его очаги пока малочисленны. РИА Новости разбирается, чего ждать от очередного мутанта и как он повлияет на пандемию COVID-19.Откуда взялся AY.4.2 и что о нем известноПервыми тревогу британцы. Появился AY.4.2 в апреле. К концу сентября на него приходилось шесть процентов изученных образцов в Великобритании, и этот показатель продолжает расти.В Шотландии AY.4.2 выявили больше, но это может быть связано с разной скоростью секвенирования в регионах страны, полагает Дмитрий Прусс, ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити, США. В Англии образцы обрабатывают быстрее.Департамент здравоохранения Великобритании включил AY.4.2 в список для мониторинга, говорится в отчете от 15 октября. В документе указано, что это разновидность дельта-штамма, отличающаяся двумя характерными мутациями в спайк-белке — Y145H и A222V.Обе мутации и раньше встречались в самых разных линиях SARS-CoV-2. Например, A222V зафиксировали летом прошлого года в Европе в одной из линий, но она вымерла, поскольку не имела никаких эволюционных преимуществ. Сейчас эти две мутации закрепились и образовали более жизнестойкий вариант.За пределами Великобритании AY.4.2 пока мало, в США всего три случая. Сегодня об этом штамме впервые сообщили в Израиле. Инфицирован 11-летний ребенок, прибывший из Молдавии. Это вполне объяснимо, считает Прусс."Никого не удивило, что Румыния и Польша оказались дополнительными очагами, поскольку немало прибывших из этих стран работают в Великобритании, ездят домой в отпуск. Из Молдавии, видимо, тоже. Но объемы секвенирования там маленькие, и реальную ситуацию мы узнаем нескоро", — комментирует эксперт.В России тоже есть первый кандидат в AY.4.2. Его данные в базу GISAID загрузила лаборатория Роспотребндзора. Однако точность прочтения генома не самая лучшая, характерных мутаций не видно, поэтому пока этот случай под вопросом. Известно, что образец взяли у пациента из Твери 23 сентября. Мужчина 69 лет, симптомы — кашель, повышение температуры.Данные о заразности неточныЭволюцию коронавируса отслеживают по базе GISAID, куда ученые со всего мира загружают расшифрованные геномы. В Великобритании обрабатывают много данных, поэтому там регулярно находят новые линии. Однако с AY.4.2 есть дополнительные трудности."Этот подтип не всегда выявляется обычным набором реагентов. Если образец свежий, нагрузка вирусная высокая, он виден хорошо. А когда вируса мало, по техническим причинам его можно и не заметить", — уточняет Дмитрий Прусс.Так что истинный масштаб распространения AY.4.2 точно не известен."Когда пришел дельта-штамм в конце весны, у него было преимущество в скорости в полтора раза. У AY.4.2 — всего десять процентов, и то при условии, что это не артефакт изменения технологического процесса [обработки образцов]", — добавляет ученый.Опасен ли новый "британец" и что такое "русская дельта"Почему AY.4.2 более заразен, чем родительский дельта-штамм, пока неясно. "Ни одна из этих двух мутаций не подходит на роль усилителя заразности, но мы знаем, что они могут давать неожиданные эффекты", — приводит слова профессора Франсуа Балу из Института генетики Глобального университета Лондона Научный медиацентр Великобритании.По словам Балу, распространенность нового варианта все еще низкая по сравнению с родительским штаммом, не он отвечает за резкую вспышку COVID-19 в стране.Рано говорить и о том, изменит ли AY.4.2 картину болезни, увеличит ли количество госпитализаций."Как правило, лаборатория получает образец с минимальным описанием. Первое, что выдают, — сырые результаты по количеству того или иного подвида. А как это связано с демографией, заболеваемостью, анализируют позже", — объясняет Дмитрий Прусс.Не исключено, что нового "британца" будут отслеживать и в России. У нас до сих пор в разы меньше секвенируют геномов, чем на Западе, но техническое оснащение ничуть не хуже. К примеру, в понедельник лаборатории Роспотребнадзора выгрузили в базу больше сотни свежих образцов из Москвы и регионов."По сравнению с Великобританией — капля в море, но относительно того, что делали еще три месяца назад, — большой прогресс", — отмечает Прусс.Кстати, ученый нашел в GISAID "русскую дельту". Для нее характерны мутации NS7a_P45L и NSP2_K81N. Впервые ее выявили в Словакии в январе. Уже через месяц штамм разошелся по соседним странам, попал в Турцию. В апреле его обнаружили в Москве и Санкт-Петербурге. У нас он сразу стал доминировать и породил собственные линии. Как пишет Прусс, его доля сейчас — до 80 процентов. Теперь он уже в Казахстане и на Украине.Собственного названия у "русской дельты" нет. Чтобы оно появилось, биоинформатики должны подать заявку в систему Pangolin — реестр номенклатуры коронавируса. Геномные данные нужно пропустить через комплекс программ, которые скажут, к какой линии отнести, какое название, согласно номенклатуре, присвоить. Именно так было с AY.4.2.

https://ria.ru/20211020/shtamm-1755481202.html

https://ria.ru/20211019/mutatsiya-1755255938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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