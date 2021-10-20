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Совфед одобрил закон об исполнении бюджета за 2020 год
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета за 2020 год - РИА Новости, 20.10.2021
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета за 2020 год
Совфед на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:36
2021-10-20T11:36
экономика
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год.Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам - 22,821 триллиона. По сравнению с показателями, установленными ранее законом о бюджете на прошлый год, исполнение составило по доходам 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам – 116%.При этом доля доходов бюджета по отношению к ВВП в 2020 году сложилась на уровне 17,5%, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного показателя за 2019 год. Расходы бюджета за прошлый год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 4,7 процентного пункта, составив 21,3% ВВП.В результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.Исполнение федерального бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях экономического кризиса, причиной которого стали карантинные меры, приведшие к почти двухмесячному ограничению свободы передвижения граждан и работы учреждений, что вызвало ухудшение ситуации на рынке труда и падение доходов, а также значительное снижение цен на нефть. Приостановка экономической деятельности привела к заметному спаду практически во всех видах экономической деятельности, ускорению роста цен и ослаблению курса рубля, говорится в заключении бюджетного комитета СФ."Снижение ВВП по итогам 2020 года составило 3,0% (по оценке Международного валютного фонда, сокращение в среднем по миру составило 3,3%), при этом значительный отрицательный вклад внес нефтегазовый сектор, пострадавший от снижения котировок и действия ограничений в рамках сделки ОПЕК+", - отмечается в документе.Количество субъектов РФ, исполнивших консолидированный бюджет с профицитом, уменьшилось до 28 регионов (в 2019 году - 50 регионов). Консолидированные бюджеты 57 субъектов Российской Федерации исполнены с дефицитом (в 2019 году - 35 регионов).Комитет отмечает необходимость продолжать разработку и реализацию комплексных мер по созданию условий для повышения финансовой самодостаточности регионов и поощрению их стремления к дальнейшему наращиванию экономического потенциала, при этом сохраняя и при необходимости усиливая финансовую поддержку из федерального бюджета с целью сокращения дифференциации в уровне экономического развития и бюджетной обеспеченности регионов."Учитывая значительную (68,3%) долю задолженности по кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных организаций, в общем объеме долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, который на 1 января 2021 года составил 387,6 миллиарда рублей, комитет полагает целесообразным разработать дополнительные меры поэтапного снижения объемов муниципального долга без увеличения государственного долга соответствующего субъекта РФ", - говорится в заключении комитета.
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экономика, совет федерации рф, россия
11:36 20.10.2021
 
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета за 2020 год

Совфед одобрил закон об исполнении бюджета за 2020 год с дефицитом в 3,8 процента ВВП

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам - 22,821 триллиона. По сравнению с показателями, установленными ранее законом о бюджете на прошлый год, исполнение составило по доходам 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам – 116%.
При этом доля доходов бюджета по отношению к ВВП в 2020 году сложилась на уровне 17,5%, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного показателя за 2019 год. Расходы бюджета за прошлый год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 4,7 процентного пункта, составив 21,3% ВВП.
В результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.
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Исполнение федерального бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях экономического кризиса, причиной которого стали карантинные меры, приведшие к почти двухмесячному ограничению свободы передвижения граждан и работы учреждений, что вызвало ухудшение ситуации на рынке труда и падение доходов, а также значительное снижение цен на нефть. Приостановка экономической деятельности привела к заметному спаду практически во всех видах экономической деятельности, ускорению роста цен и ослаблению курса рубля, говорится в заключении бюджетного комитета СФ.
"Снижение ВВП по итогам 2020 года составило 3,0% (по оценке Международного валютного фонда, сокращение в среднем по миру составило 3,3%), при этом значительный отрицательный вклад внес нефтегазовый сектор, пострадавший от снижения котировок и действия ограничений в рамках сделки ОПЕК+", - отмечается в документе.
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Количество субъектов РФ, исполнивших консолидированный бюджет с профицитом, уменьшилось до 28 регионов (в 2019 году - 50 регионов). Консолидированные бюджеты 57 субъектов Российской Федерации исполнены с дефицитом (в 2019 году - 35 регионов).
Комитет отмечает необходимость продолжать разработку и реализацию комплексных мер по созданию условий для повышения финансовой самодостаточности регионов и поощрению их стремления к дальнейшему наращиванию экономического потенциала, при этом сохраняя и при необходимости усиливая финансовую поддержку из федерального бюджета с целью сокращения дифференциации в уровне экономического развития и бюджетной обеспеченности регионов.
"Учитывая значительную (68,3%) долю задолженности по кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных организаций, в общем объеме долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, который на 1 января 2021 года составил 387,6 миллиарда рублей, комитет полагает целесообразным разработать дополнительные меры поэтапного снижения объемов муниципального долга без увеличения государственного долга соответствующего субъекта РФ", - говорится в заключении комитета.
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