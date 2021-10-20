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Липецкая область
https://ria.ru/20211020/avtomobili-1755439118.html
Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области
Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области - РИА Новости, 20.10.2021
Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ Соболь" главным врачам сельских и центральных районных... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:00
2021-10-20T17:00
липецкая область
группа газ
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ Соболь" главным врачам сельских и центральных районных больниц региона, сообщает пресс-служба региональной администрации."Это машины высокой проходимости. В первую очередь они пойдут в сельские районы. Задача этого транспорта облегчить работу первичного звена", - сказал глава региона на церемонии вручения ключей.Кроме того, новые "Соболи" будут использовать для доставки лекарств в отдаленные районы области и биологических материалов в поликлинические лаборатории для исследований.По четыре машины получат Грязинская и Добринская районные больницы, три — Липецкая районная больница. По два новых автомобиля уедут в Данковскую, Добровскую, Елецкую, Задонскую, Лебедянскую, Тербунскую, Усманскую и Чаплыгинскую больницы. Остальные районы получат по одному "Соболю".Новые автомобили поступили в регион в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области, включающей в себя различные мероприятия, в том числе и пополнение автопарка. На покупку машин из регионального и федерального бюджетов выделено 70 миллионов рублей. Артамонов отметил, что если бы не эти вложения в инфраструктуру и оборудование, бы тяжело справляться с теми испытаниями, которые выпали на долю все страны и области.
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группа газ, игорь артамонов
17:00 20.10.2021
 

Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ Соболь"
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей ГАЗ Соболь - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ Соболь" главным врачам сельских и центральных районных больниц региона, сообщает пресс-служба региональной администрации.
"Это машины высокой проходимости. В первую очередь они пойдут в сельские районы. Задача этого транспорта облегчить работу первичного звена", - сказал глава региона на церемонии вручения ключей.
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Кроме того, новые "Соболи" будут использовать для доставки лекарств в отдаленные районы области и биологических материалов в поликлинические лаборатории для исследований.
По четыре машины получат Грязинская и Добринская районные больницы, три — Липецкая районная больница. По два новых автомобиля уедут в Данковскую, Добровскую, Елецкую, Задонскую, Лебедянскую, Тербунскую, Усманскую и Чаплыгинскую больницы. Остальные районы получат по одному "Соболю".
Новые автомобили поступили в регион в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области, включающей в себя различные мероприятия, в том числе и пополнение автопарка. На покупку машин из регионального и федерального бюджетов выделено 70 миллионов рублей. Артамонов отметил, что если бы не эти вложения в инфраструктуру и оборудование, бы тяжело справляться с теми испытаниями, которые выпали на долю все страны и области.
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиАвтомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области
Автомобили ГАЗ Соболь получили больницы Липецкой области - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области
 
Липецкая областьГруппа ГАЗИгорь Артамонов
 
 
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