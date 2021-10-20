https://ria.ru/20211020/avtomobili-1755439118.html

Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области

Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области - РИА Новости, 20.10.2021

Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ Соболь" главным врачам сельских и центральных районных... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:00

2021-10-20T17:00

2021-10-20T17:00

липецкая область

группа газ

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ Соболь" главным врачам сельских и центральных районных больниц региона, сообщает пресс-служба региональной администрации."Это машины высокой проходимости. В первую очередь они пойдут в сельские районы. Задача этого транспорта облегчить работу первичного звена", - сказал глава региона на церемонии вручения ключей.Кроме того, новые "Соболи" будут использовать для доставки лекарств в отдаленные районы области и биологических материалов в поликлинические лаборатории для исследований.По четыре машины получат Грязинская и Добринская районные больницы, три — Липецкая районная больница. По два новых автомобиля уедут в Данковскую, Добровскую, Елецкую, Задонскую, Лебедянскую, Тербунскую, Усманскую и Чаплыгинскую больницы. Остальные районы получат по одному "Соболю".Новые автомобили поступили в регион в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области, включающей в себя различные мероприятия, в том числе и пополнение автопарка. На покупку машин из регионального и федерального бюджетов выделено 70 миллионов рублей. Артамонов отметил, что если бы не эти вложения в инфраструктуру и оборудование, бы тяжело справляться с теми испытаниями, которые выпали на долю все страны и области.

https://ria.ru/20211011/ekspress-testy-1753971602.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа газ, игорь артамонов