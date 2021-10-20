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Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области
Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области - РИА Новости, 20.10.2021
Автомобили "ГАЗ Соболь" получили больницы Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ Соболь" главным врачам сельских и центральных районных... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:00
2021-10-20T17:00
2021-10-20T17:00
липецкая область
группа газ
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ Соболь" главным врачам сельских и центральных районных больниц региона, сообщает пресс-служба региональной администрации."Это машины высокой проходимости. В первую очередь они пойдут в сельские районы. Задача этого транспорта облегчить работу первичного звена", - сказал глава региона на церемонии вручения ключей.Кроме того, новые "Соболи" будут использовать для доставки лекарств в отдаленные районы области и биологических материалов в поликлинические лаборатории для исследований.По четыре машины получат Грязинская и Добринская районные больницы, три — Липецкая районная больница. По два новых автомобиля уедут в Данковскую, Добровскую, Елецкую, Задонскую, Лебедянскую, Тербунскую, Усманскую и Чаплыгинскую больницы. Остальные районы получат по одному "Соболю".Новые автомобили поступили в регион в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области, включающей в себя различные мероприятия, в том числе и пополнение автопарка. На покупку машин из регионального и федерального бюджетов выделено 70 миллионов рублей. Артамонов отметил, что если бы не эти вложения в инфраструктуру и оборудование, бы тяжело справляться с теми испытаниями, которые выпали на долю все страны и области.
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группа газ, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 20 окт – РИА Новости
. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов
вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ
Соболь" главным врачам сельских и центральных районных больниц региона, сообщает пресс-служба региональной администрации.
"Это машины высокой проходимости. В первую очередь они пойдут в сельские районы. Задача этого транспорта облегчить работу первичного звена", - сказал глава региона на церемонии вручения ключей.
Кроме того, новые "Соболи" будут использовать для доставки лекарств в отдаленные районы области и биологических материалов в поликлинические лаборатории для исследований.
По четыре машины получат Грязинская и Добринская районные больницы, три — Липецкая районная больница. По два новых автомобиля уедут в Данковскую, Добровскую, Елецкую, Задонскую, Лебедянскую, Тербунскую, Усманскую и Чаплыгинскую больницы. Остальные районы получат по одному "Соболю".
Новые автомобили поступили в регион в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области
, включающей в себя различные мероприятия, в том числе и пополнение автопарка. На покупку машин из регионального и федерального бюджетов выделено 70 миллионов рублей. Артамонов отметил, что если бы не эти вложения в инфраструктуру и оборудование, бы тяжело справляться с теми испытаниями, которые выпали на долю все страны и области.