https://ria.ru/20211020/artist-1755339410.html

Умер известный российский композитор

Умер народный артист России Владимир Михайлов - РИА Новости, 20.10.2021

Умер известный российский композитор

Советский и российский композитор Владимир Михайлов умер в возрасте 79 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Большого московского цирка. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:42

2021-10-20T10:42

2021-10-20T16:01

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украина

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московский цирк никулина

россия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Советский и российский композитор Владимир Михайлов умер в возрасте 79 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Большого московского цирка.СМИ сообщают, что причиной стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.Владимир Михайлович Михайлов родился 23 сентября 1942 года в Казахстане. В 1965-м окончил Харьковский государственный институт искусств. Работал дирижером цирковых оркестров на Украине, а также в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и Большом московском цирке на проспекте Вернадского.В 2004 году получил звание "Народный артист Российской Федерации".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, казахстан, московский цирк никулина, россия