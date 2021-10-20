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Умер известный российский композитор
Умер народный артист России Владимир Михайлов - РИА Новости, 20.10.2021
Умер известный российский композитор
Советский и российский композитор Владимир Михайлов умер в возрасте 79 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Большого московского цирка. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:42
2021-10-20T10:42
2021-10-20T16:01
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казахстан
московский цирк никулина
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Советский и российский композитор Владимир Михайлов умер в возрасте 79 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Большого московского цирка.СМИ сообщают, что причиной стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.Владимир Михайлович Михайлов родился 23 сентября 1942 года в Казахстане. В 1965-м окончил Харьковский государственный институт искусств. Работал дирижером цирковых оркестров на Украине, а также в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и Большом московском цирке на проспекте Вернадского.В 2004 году получил звание "Народный артист Российской Федерации".
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украина, казахстан, московский цирк никулина, россия
10:42 20.10.2021 (обновлено: 16:01 20.10.2021)
Умер народный артист России Владимир Михайлов
Народный артист Владимир Михайлов умер на 80-м году жизни