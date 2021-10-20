https://ria.ru/20211020/afganistan-1755360887.html
Лавров призвал талибов выполнять обещания
Лавров призвал талибов выполнять обещания - РИА Новости, 20.10.2021
Лавров призвал талибов выполнять обещания
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провел в Москве встречу с делегацией талибов (движение "Талибан"*), обсудил с ними соблюдение прав и свобод граждан... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:58
2021-10-20T11:58
2021-10-20T13:05
в мире
афганистан
талибан
москва
сергей лавров
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провел в Москве встречу с делегацией талибов (движение "Талибан"*), обсудил с ними соблюдение прав и свобод граждан Афганистана и призвал их выполнять обещания, что территория страны не будет использоваться против третьих государств.По словам министра, залог достижения одной из главных задач - достижения устойчивого мира в Афганистане - это формирование ненастоящему инклюзивного правительства с опорой на максимально широкие слои населения."Поддержка народных масс связана с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Мы подробно говорили об этом с делегацией движения талибов перед открытием нашей встречи",- сказал Лавров, открывая заседание московского формата."Мы призываем движение талибов - и об этом говорили с уважаемой делегацией - строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего против непосредственных соседей, стран Центральной Азии - наших друзей и союзников", - отметил министр.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755372303.html
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в мире, афганистан, талибан, москва, сергей лавров, россия
11:58 20.10.2021 (обновлено: 13:05 20.10.2021)
Лавров призвал талибов выполнять обещания
Глава МИД Лавров на встрече с талибами призвал их выполнять обещания