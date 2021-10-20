https://ria.ru/20211020/afganistan-1755360887.html

Лавров призвал талибов выполнять обещания

Лавров призвал талибов выполнять обещания - РИА Новости, 20.10.2021

Лавров призвал талибов выполнять обещания

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провел в Москве встречу с делегацией талибов (движение "Талибан"*), обсудил с ними соблюдение прав и свобод граждан... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:58

2021-10-20T11:58

2021-10-20T13:05

в мире

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талибан

москва

сергей лавров

россия

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провел в Москве встречу с делегацией талибов (движение "Талибан"*), обсудил с ними соблюдение прав и свобод граждан Афганистана и призвал их выполнять обещания, что территория страны не будет использоваться против третьих государств.По словам министра, залог достижения одной из главных задач - достижения устойчивого мира в Афганистане - это формирование ненастоящему инклюзивного правительства с опорой на максимально широкие слои населения."Поддержка народных масс связана с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Мы подробно говорили об этом с делегацией движения талибов перед открытием нашей встречи",- сказал Лавров, открывая заседание московского формата."Мы призываем движение талибов - и об этом говорили с уважаемой делегацией - строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего против непосредственных соседей, стран Центральной Азии - наших друзей и союзников", - отметил министр.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755372303.html

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в мире, афганистан, талибан, москва, сергей лавров, россия