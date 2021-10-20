https://ria.ru/20211020/afganistan-1755359745.html

Лавров назвал смену власти в Афганистане свершившимся фактом

Лавров назвал смену власти в Афганистане свершившимся фактом - РИА Новости, 20.10.2021

Лавров назвал смену власти в Афганистане свершившимся фактом

Смена власти в Афганистане - свершившийся факт, Москва отмечает усилия талибов (движение "Талибан"*) по стабилизации обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:54

2021-10-20T11:54

2021-10-20T12:27

в мире

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сергей лавров

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Смена власти в Афганистане - свершившийся факт, Москва отмечает усилия талибов (движение "Талибан"*) по стабилизации обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Теперь, после кардинального изменения ситуации на земле, уже бессмысленно искать виноватых в том, что так и не удалось достичь осязаемого результата в деле национального примирения", - сказал Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану."Отмечу лишь, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани - эти ожидания не оправдались. Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата", - отметил глава МИДРФ.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211019/taliby-1755200755.html

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в мире, талибан, афганистан, россия, москва, сергей лавров