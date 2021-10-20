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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755359745.html
Лавров назвал смену власти в Афганистане свершившимся фактом
Лавров назвал смену власти в Афганистане свершившимся фактом - РИА Новости, 20.10.2021
Лавров назвал смену власти в Афганистане свершившимся фактом
Смена власти в Афганистане - свершившийся факт, Москва отмечает усилия талибов (движение "Талибан"*) по стабилизации обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:54
2021-10-20T12:27
в мире
талибан
афганистан
россия
москва
сергей лавров
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Смена власти в Афганистане - свершившийся факт, Москва отмечает усилия талибов (движение "Талибан"*) по стабилизации обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Теперь, после кардинального изменения ситуации на земле, уже бессмысленно искать виноватых в том, что так и не удалось достичь осязаемого результата в деле национального примирения", - сказал Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану."Отмечу лишь, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани - эти ожидания не оправдались. Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата", - отметил глава МИДРФ.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211019/taliby-1755200755.html
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в мире, талибан, афганистан, россия, москва, сергей лавров
11:54 20.10.2021 (обновлено: 12:27 20.10.2021)
 
Лавров назвал смену власти в Афганистане свершившимся фактом

Лавров заявил, что смена власти в Афганистане — свершившийся факт

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Смена власти в Афганистане - свершившийся факт, Москва отмечает усилия талибов (движение "Талибан"*) по стабилизации обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Теперь, после кардинального изменения ситуации на земле, уже бессмысленно искать виноватых в том, что так и не удалось достичь осязаемого результата в деле национального примирения", - сказал Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану.
"Отмечу лишь, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани - эти ожидания не оправдались. Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата", - отметил глава МИДРФ.
Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 13:59Захват власти в Афганистане талибами
Лавров рассказал о процессе переговоров с талибами
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанРоссияМоскваСергей Лавров
 
 
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