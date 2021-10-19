https://ria.ru/20211019/vzyatka-1755131628.html
Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку - РИА Новости, 19.10.2021
Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
Гендиректора компании-подрядчика военно-морских сил США обвинили во взяточничестве, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает американский минюст. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T04:14
2021-10-19T04:14
2021-10-19T04:14
в мире
сша
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Гендиректора компании-подрядчика военно-морских сил США обвинили во взяточничестве, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает американский минюст.Ведомство уточняет, что 68-летний Франк Рафарачи был гендиректором Multinational Logistics Services (MLS) с 2005 года.Его арестовали на Мальте 27 сентября 2021 года по запросу США, сообщает минюст. Отмечается, что 18 октября он вернулся в Штаты добровольно."Рафарачи был обвинен перед большим жюри в одном эпизоде взяточничества, если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы", - сообщает минюст.MLS, уточняет ведомство, крупная компания по обслуживанию судов, которая с 2010 года получила контракты с ВМС США на сумму более 1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210617/prigovor-1737429389.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, военно-морские силы сша
Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
Директору подрядчика ВМС США Рафарачи грозит 15 лет тюрьмы по делу о взяточничестве