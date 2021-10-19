https://ria.ru/20211019/vzyatka-1755131628.html

Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку

Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку - РИА Новости, 19.10.2021

Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку

Гендиректора компании-подрядчика военно-морских сил США обвинили во взяточничестве, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает американский минюст. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T04:14

2021-10-19T04:14

2021-10-19T04:14

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военно-морские силы сша

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Гендиректора компании-подрядчика военно-морских сил США обвинили во взяточничестве, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает американский минюст.Ведомство уточняет, что 68-летний Франк Рафарачи был гендиректором Multinational Logistics Services (MLS) с 2005 года.Его арестовали на Мальте 27 сентября 2021 года по запросу США, сообщает минюст. Отмечается, что 18 октября он вернулся в Штаты добровольно."Рафарачи был обвинен перед большим жюри в одном эпизоде взяточничества, если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы", - сообщает минюст.MLS, уточняет ведомство, крупная компания по обслуживанию судов, которая с 2010 года получила контракты с ВМС США на сумму более 1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210617/prigovor-1737429389.html

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в мире, сша, военно-морские силы сша