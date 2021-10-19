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Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку - РИА Новости, 19.10.2021
Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
Гендиректора компании-подрядчика военно-морских сил США обвинили во взяточничестве, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает американский минюст. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T04:14
2021-10-19T04:14
в мире
сша
военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Гендиректора компании-подрядчика военно-морских сил США обвинили во взяточничестве, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает американский минюст.Ведомство уточняет, что 68-летний Франк Рафарачи был гендиректором Multinational Logistics Services (MLS) с 2005 года.Его арестовали на Мальте 27 сентября 2021 года по запросу США, сообщает минюст. Отмечается, что 18 октября он вернулся в Штаты добровольно."Рафарачи был обвинен перед большим жюри в одном эпизоде взяточничества, если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы", - сообщает минюст.MLS, уточняет ведомство, крупная компания по обслуживанию судов, которая с 2010 года получила контракты с ВМС США на сумму более 1 миллиарда долларов.
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в мире, сша, военно-морские силы сша
04:14 19.10.2021
 
Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку

Директору подрядчика ВМС США Рафарачи грозит 15 лет тюрьмы по делу о взяточничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Гендиректора компании-подрядчика военно-морских сил США обвинили во взяточничестве, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает американский минюст.
Ведомство уточняет, что 68-летний Франк Рафарачи был гендиректором Multinational Logistics Services (MLS) с 2005 года.
"С 2011 года Рафарачи участвовал в широкомасштабной схеме подкупа чиновников ВМС США, обмана с помощью ложно завышенных счетов и отмывания доходов через подставные компании, которые Рафарачи создал в ОАЭ", - говорится в сообщении.
Его арестовали на Мальте 27 сентября 2021 года по запросу США, сообщает минюст. Отмечается, что 18 октября он вернулся в Штаты добровольно.
"Рафарачи был обвинен перед большим жюри в одном эпизоде взяточничества, если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы", - сообщает минюст.
MLS, уточняет ведомство, крупная компания по обслуживанию судов, которая с 2010 года получила контракты с ВМС США на сумму более 1 миллиарда долларов.
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