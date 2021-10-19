https://ria.ru/20211019/vyzov-1755195986.html
Киноэкипаж отснял на МКС более 30 часов материала
Киноэкипаж отснял на МКС более 30 часов материала - РИА Новости, 19.10.2021
Киноэкипаж отснял на МКС более 30 часов материала
Съемочная группа фильма "Вызов" - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - отсняла на МКС более 30 часов, заявил режиссер Клим Шипенко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:46
2021-10-19T13:46
2021-10-19T14:39
культура
антон шкаплеров
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Съемочная группа фильма "Вызов" - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - отсняла на МКС более 30 часов, заявил режиссер Клим Шипенко.Он отметил, что в результате монтажа в фильм войдет около 25-35 минут.При этом Шипенко считает, что проект сможет окупить в прокате бюджет, затраченный на такой полет.Центральный военный округ обеспечивал посадку "Союз МС-18", на котором в воскресенье на землю вернулись актриса Юлия Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко, а также проводил разведку районов его предполагаемого приземления.Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. -0-
https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754945040.html
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антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, полет первого "киноэкипажа" в космос, первый канал (телеканал), кино и сериалы
13:46 19.10.2021 (обновлено: 14:39 19.10.2021)
Киноэкипаж отснял на МКС более 30 часов материала
Клим Шипенко: Киноэкипаж отснял на МКС более 30 часов
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Съемочная группа фильма "Вызов" - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - отсняла на МКС более 30 часов, заявил режиссер Клим Шипенко.
"Я не знаю в часах, но я знаю в террабайтах… их порядка тридцати. Это много часов. Я думаю, что это где-то 30 с чем-то часов", - сказал Шипенко на пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", освоению модуля "Наука" и трем выходам в открытый космос.
Он отметил, что в результате монтажа в фильм войдет около 25-35 минут.
При этом Шипенко считает, что проект сможет окупить в прокате бюджет, затраченный на такой полет.
"Думаю, что фильм окупится, у меня есть такие ожидания, они не беспочвенные. Есть интерес мировой, со стороны людей из разных стран, они пишут нам. Мне кажется, что если кино выходит на международный уровень, оно может окупить бюджет", - сказал Шипенко на пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", освоению модуля "Наука" и трем выходам в открытый космос.
Центральный военный округ обеспечивал посадку "Союз МС-18", на котором в воскресенье на землю вернулись актриса Юлия Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко, а также проводил разведку районов его предполагаемого приземления.
Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. -0-