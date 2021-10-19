https://ria.ru/20211019/vyzov-1755195986.html

Киноэкипаж отснял на МКС более 30 часов материала

Киноэкипаж отснял на МКС более 30 часов материала - РИА Новости, 19.10.2021

Киноэкипаж отснял на МКС более 30 часов материала

Съемочная группа фильма "Вызов" - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - отсняла на МКС более 30 часов, заявил режиссер Клим Шипенко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:46

2021-10-19T13:46

2021-10-19T14:39

культура

антон шкаплеров

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

новости культуры

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Съемочная группа фильма "Вызов" - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - отсняла на МКС более 30 часов, заявил режиссер Клим Шипенко.Он отметил, что в результате монтажа в фильм войдет около 25-35 минут.При этом Шипенко считает, что проект сможет окупить в прокате бюджет, затраченный на такой полет.Центральный военный округ обеспечивал посадку "Союз МС-18", на котором в воскресенье на землю вернулись актриса Юлия Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко, а также проводил разведку районов его предполагаемого приземления.Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. -0-

https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754945040.html

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антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, полет первого "киноэкипажа" в космос, первый канал (телеканал), кино и сериалы