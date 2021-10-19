https://ria.ru/20211019/vooruzheniya-1755188796.html

Россия соблюдает обязательства по контролю за вооружениями, заявил Песков

Россия соблюдает обязательства по контролю за вооружениями, заявил Песков - РИА Новости, 19.10.2021

Россия соблюдает обязательства по контролю за вооружениями, заявил Песков

РФ не выходит за рамки обязательств по контролю за вооружениями и принимает меры по обеспечению безопасности в свете программы ПРО США, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:21

2021-10-19T13:21

2021-10-19T13:21

в мире

сша

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. РФ не выходит за рамки обязательств по контролю за вооружениями и принимает меры по обеспечению безопасности в свете программы ПРО США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что Соединенные Штаты Америки тоже испытывают сверхзвуковое оружие. И уже не первый год в бюджете военном на это закладываются средства. Это хорошо известно, это, собственно, абсолютно прозрачная информация. Россия никоим образом не выходит за свои международные обязательства в области контроля над вооружением и принимает меры, … направленные на обеспечение своей безопасности, и на фоне тех действий, которые предпринимаются Соединенными Штатами в рамках программы … И здесь абсолютно выполняется все прозрачно и по понятным мотивам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у США повод волноваться по поводу разработок гиперзвукового оружия.

https://ria.ru/20210731/dialog-1743766553.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дмитрий песков, россия