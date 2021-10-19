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Россия соблюдает обязательства по контролю за вооружениями, заявил Песков
Россия соблюдает обязательства по контролю за вооружениями, заявил Песков - РИА Новости, 19.10.2021
Россия соблюдает обязательства по контролю за вооружениями, заявил Песков
РФ не выходит за рамки обязательств по контролю за вооружениями и принимает меры по обеспечению безопасности в свете программы ПРО США, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:21
2021-10-19T13:21
2021-10-19T13:21
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. РФ не выходит за рамки обязательств по контролю за вооружениями и принимает меры по обеспечению безопасности в свете программы ПРО США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что Соединенные Штаты Америки тоже испытывают сверхзвуковое оружие. И уже не первый год в бюджете военном на это закладываются средства. Это хорошо известно, это, собственно, абсолютно прозрачная информация. Россия никоим образом не выходит за свои международные обязательства в области контроля над вооружением и принимает меры, … направленные на обеспечение своей безопасности, и на фоне тех действий, которые предпринимаются Соединенными Штатами в рамках программы … И здесь абсолютно выполняется все прозрачно и по понятным мотивам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у США повод волноваться по поводу разработок гиперзвукового оружия.
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в мире, сша, дмитрий песков, россия
Россия соблюдает обязательства по контролю за вооружениями, заявил Песков
Песков: Россия не выходит за рамки международных обязательств по контролю за вооружениями