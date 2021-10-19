https://ria.ru/20211019/vinovaty-1755126199.html
Трамп на допросе по иску мексиканцев заявил, что они виноваты в инциденте
Трамп на допросе по иску мексиканцев заявил, что они виноваты в инциденте - РИА Новости, 19.10.2021
Трамп на допросе по иску мексиканцев заявил, что они виноваты в инциденте
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинившие его охрану в нападении в 2015 году активисты-мексиканцы сами виноваты в случившемся. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T00:43
2021-10-19T00:43
2021-10-19T00:50
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинившие его охрану в нападении в 2015 году активисты-мексиканцы сами виноваты в случившемся.По его словам, сотрудники службы безопасности попытались деэскалировать ситуацию, но в ответ услышали насмешки и встретились с насилием. Трамп подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, поэтому суд, вероятно, и сам видит безосновательность претензий."После многих лет судебных разбирательств я был рад возможности рассказать свою сторону этой нелепой истории - еще один пример безосновательного преследования вашего любимого президента", - заключил Трамп.Политика, как сообщалось, несколько часов допрашивали в рамках поданного иска. Защита заявителей обещает использовать данные Трампом под присягой показания в суде.Судебный иск подан в районе Бронкс четырьмя мужчинами мексиканского происхождения. В 2015 году они у здания Трампа в костюмах ку-клукс-клана протестовали против высказываний политика о латиноамериканцах во время его первой президентской кампании. Заявители утверждают, что охранники вышли из здания и растолкали их, один из истцов говорит, что его кулаком по голове ударил тогдашний глава службы безопасности Трампа, тот, по данным издания, заявил, что хотел расчистить тротуар, а удар нанес, когда его схватили сзади.Трамп во время стычки не присутствовал, но истцы заявляют, что его риторика во время предвыборной кампании создала впечатление, что охрана может применять силу к протестующим.
https://ria.ru/20211019/sud-1755125820.html
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в мире, сша, дональд трамп
00:43 19.10.2021 (обновлено: 00:50 19.10.2021)
Трамп на допросе по иску мексиканцев заявил, что они виноваты в инциденте
Трамп заявил, что обвинившие его охрану в нападении мексиканцы сами виноваты в случившемся
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
заявил, что обвинившие его охрану в нападении в 2015 году активисты-мексиканцы сами виноваты в случившемся.
"Дело о протестующих, одетых в ку-клукс-клан, нельзя было возбуждать, поскольку истцам некого винить, кроме самих себя. Вместо того, чтобы мирно протестовать, истцы намеренно стремились рассердить толпу, заблокировав вход в Башню Трампа", - говорится в распространенном заявлении политика.
По его словам, сотрудники службы безопасности попытались деэскалировать ситуацию, но в ответ услышали насмешки и встретились с насилием. Трамп подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, поэтому суд, вероятно, и сам видит безосновательность претензий.
"После многих лет судебных разбирательств я был рад возможности рассказать свою сторону этой нелепой истории - еще один пример безосновательного преследования вашего любимого президента", - заключил Трамп.
Политика, как сообщалось, несколько часов допрашивали в рамках поданного иска. Защита заявителей обещает использовать данные Трампом под присягой показания в суде.
Судебный иск подан в районе Бронкс четырьмя мужчинами мексиканского происхождения. В 2015 году они у здания Трампа в костюмах ку-клукс-клана протестовали против высказываний политика о латиноамериканцах во время его первой президентской кампании. Заявители утверждают, что охранники вышли из здания и растолкали их, один из истцов говорит, что его кулаком по голове ударил тогдашний глава службы безопасности Трампа, тот, по данным издания, заявил, что хотел расчистить тротуар, а удар нанес, когда его схватили сзади.
Трамп во время стычки не присутствовал, но истцы заявляют, что его риторика во время предвыборной кампании создала впечатление, что охрана может применять силу к протестующим.