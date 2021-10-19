Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/vinovaty-1755126199.html
Трамп на допросе по иску мексиканцев заявил, что они виноваты в инциденте
Трамп на допросе по иску мексиканцев заявил, что они виноваты в инциденте - РИА Новости, 19.10.2021
Трамп на допросе по иску мексиканцев заявил, что они виноваты в инциденте
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинившие его охрану в нападении в 2015 году активисты-мексиканцы сами виноваты в случившемся. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T00:43
2021-10-19T00:50
в мире
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинившие его охрану в нападении в 2015 году активисты-мексиканцы сами виноваты в случившемся.По его словам, сотрудники службы безопасности попытались деэскалировать ситуацию, но в ответ услышали насмешки и встретились с насилием. Трамп подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, поэтому суд, вероятно, и сам видит безосновательность претензий."После многих лет судебных разбирательств я был рад возможности рассказать свою сторону этой нелепой истории - еще один пример безосновательного преследования вашего любимого президента", - заключил Трамп.Политика, как сообщалось, несколько часов допрашивали в рамках поданного иска. Защита заявителей обещает использовать данные Трампом под присягой показания в суде.Судебный иск подан в районе Бронкс четырьмя мужчинами мексиканского происхождения. В 2015 году они у здания Трампа в костюмах ку-клукс-клана протестовали против высказываний политика о латиноамериканцах во время его первой президентской кампании. Заявители утверждают, что охранники вышли из здания и растолкали их, один из истцов говорит, что его кулаком по голове ударил тогдашний глава службы безопасности Трампа, тот, по данным издания, заявил, что хотел расчистить тротуар, а удар нанес, когда его схватили сзади.Трамп во время стычки не присутствовал, но истцы заявляют, что его риторика во время предвыборной кампании создала впечатление, что охрана может применять силу к протестующим.
https://ria.ru/20211019/sud-1755125820.html
https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755124381.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_c2a8581861d362ff76f48c8b361b0445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, дональд трамп
00:43 19.10.2021 (обновлено: 00:50 19.10.2021)
 
Трамп на допросе по иску мексиканцев заявил, что они виноваты в инциденте

Трамп заявил, что обвинившие его охрану в нападении мексиканцы сами виноваты в случившемся

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинившие его охрану в нападении в 2015 году активисты-мексиканцы сами виноваты в случившемся.
"Дело о протестующих, одетых в ку-клукс-клан, нельзя было возбуждать, поскольку истцам некого винить, кроме самих себя. Вместо того, чтобы мирно протестовать, истцы намеренно стремились рассердить толпу, заблокировав вход в Башню Трампа", - говорится в распространенном заявлении политика.
По его словам, сотрудники службы безопасности попытались деэскалировать ситуацию, но в ответ услышали насмешки и встретились с насилием. Трамп подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, поэтому суд, вероятно, и сам видит безосновательность претензий.
"После многих лет судебных разбирательств я был рад возможности рассказать свою сторону этой нелепой истории - еще один пример безосновательного преследования вашего любимого президента", - заключил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
00:27
CNBS: Трампа допросили по делу о нападении его охраны на мексиканцев
Политика, как сообщалось, несколько часов допрашивали в рамках поданного иска. Защита заявителей обещает использовать данные Трампом под присягой показания в суде.
Судебный иск подан в районе Бронкс четырьмя мужчинами мексиканского происхождения. В 2015 году они у здания Трампа в костюмах ку-клукс-клана протестовали против высказываний политика о латиноамериканцах во время его первой президентской кампании. Заявители утверждают, что охранники вышли из здания и растолкали их, один из истцов говорит, что его кулаком по голове ударил тогдашний глава службы безопасности Трампа, тот, по данным издания, заявил, что хотел расчистить тротуар, а удар нанес, когда его схватили сзади.
Трамп во время стычки не присутствовал, но истцы заявляют, что его риторика во время предвыборной кампании создала впечатление, что охрана может применять силу к протестующим.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 23:51
Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий шестого января
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану
13:02Песков допустил признание иностранных вакцин от COVID-19 в России
13:02Путин поговорил с премьером Италии Драги
12:58В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра
12:57Южнокорейский эксперт оценил ракетные пуски КНДР
12:56На Алтае рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами
12:56На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды
12:54Ректору "Шанинки" предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей
12:51"Новый хозяин Европы": британцы захотели, чтобы Путин стал их премьером
12:51В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте
12:48В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
Лента новостейМолния