https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755244239.html

В Подмосковье более 3,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19

В Подмосковье более 3,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

В Подмосковье более 3,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19

Более 3,5 миллиона человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:47

2021-10-19T16:47

2021-10-19T16:47

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общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 3,5 миллиона человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона."Мы видим, как растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. За последние дни в сутки выявляется рекордное число новых случаев заболеваний. Заразиться может каждый, самая надежная защита на данный момент - это вакцинация. Прививку от COVID-19 сделали уже более 3,7 миллиона человек, полный курс вакцинации прошли 3,5 миллионов", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.Как напомнили в ведомстве, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, а также на предприятиях и в СНТ.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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