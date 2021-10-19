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Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса

Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021

Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 5 миллионов москвичей, в основном это люди среднего возраста. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:38

2021-10-19T16:38

2021-10-19T16:50

распространение коронавируса

сергей собянин

коронавирус covid-19

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москва

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 5 миллионов москвичей, в основном это люди среднего возраста."Благодаря массовой вакцинации мы создали значительную прослойку людей, защищенных от ковида. Первый компонент вакцины получили 5 миллионов москвичей. В основном это люди среднего возраста", - написал Собянин в своем блоге.Кроме того, он подчеркнул, что из 3 миллионов москвичей старше 60 лет вакцинацию от COVID прошли лишь 1,14 миллиона.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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