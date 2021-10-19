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Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса
Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021
Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 5 миллионов москвичей, в основном это люди среднего возраста. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:38
2021-10-19T16:38
2021-10-19T16:50
распространение коронавируса
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 5 миллионов москвичей, в основном это люди среднего возраста."Благодаря массовой вакцинации мы создали значительную прослойку людей, защищенных от ковида. Первый компонент вакцины получили 5 миллионов москвичей. В основном это люди среднего возраста", - написал Собянин в своем блоге.Кроме того, он подчеркнул, что из 3 миллионов москвичей старше 60 лет вакцинацию от COVID прошли лишь 1,14 миллиона.
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сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, вакцинация россиян от covid-19
16:38 19.10.2021 (обновлено: 16:50 19.10.2021)
Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса
Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса