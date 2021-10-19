https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755130343.html
На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация - РИА Новости, 19.10.2021
На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
Роспотребнадзор на Камчатке ужесточил условия вакцинации против коронавирусной инфекции, новое постановление главы ведомства опубликовано на официальном сайте... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T03:07
2021-10-19T03:07
2021-10-19T03:07
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор на Камчатке ужесточил условия вакцинации против коронавирусной инфекции, новое постановление главы ведомства опубликовано на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.Так, к перечню отраслей, где введена обязательная вакцинация, добавлены сферы пищевой промышленности, физической культуры и спорта, строительства, промышленных предприятий. Кроме того, обязаны вакцинироваться чиновники, работающие в органах местного самоуправления и подведомственных им организациях.Руководителям предприятий необходимо до 15 ноября 2021 года организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря 2021 года - вторым компонентом. Количество привитых сотрудников в организациях должно быть не меньше 80%.Обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей Роспотребнадзор на Камчатке ввёл 23 июля. Ей подлежат граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, транспорта, услуг ЖКХ, торговли, общественного питания, салонов красоты, соляриев, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, детских игровых комнат, рыбопромыслового флота, культуры и досуга, а также госслужащие.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
На Камчатке пополнили список отраслей, где обязательна вакцинация от COVID-19
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор
на Камчатке ужесточил условия вакцинации против коронавирусной инфекции, новое постановление главы ведомства опубликовано на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Так, к перечню отраслей, где введена обязательная вакцинация, добавлены сферы пищевой промышленности, физической культуры и спорта, строительства, промышленных предприятий. Кроме того, обязаны вакцинироваться чиновники, работающие в органах местного самоуправления и подведомственных им организациях.
Руководителям предприятий необходимо до 15 ноября 2021 года организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря 2021 года - вторым компонентом. Количество привитых сотрудников в организациях должно быть не меньше 80%.
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей Роспотребнадзор на Камчатке ввёл 23 июля. Ей подлежат граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, транспорта, услуг ЖКХ, торговли, общественного питания, салонов красоты, соляриев, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, детских игровых комнат, рыбопромыслового флота, культуры и досуга, а также госслужащие.