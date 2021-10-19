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Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса

Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021

Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за распространения коронавирусной инфекции в столице. Об этом он сообщил в своем блоге. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:34

2021-10-19T16:34

2021-10-19T19:56

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за распространения коронавирусной инфекции в столице. Об этом он сообщил в своем блоге."С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников", — говорится на сайте главы города.Отмечается, что это не касается сотрудников медучреждений, предприятий оборонного комплекса, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических областей. В первую очередь ограничения относятся к тем, кто по состоянию здоровья находится в зоне риска.Также москвичи старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию в квартире или на даче, но им можно будет гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе.Все вышеперечисленные требования не распространяются на тех, кто привился или переболел COVID-19 в течение полугода.Кроме того, главный санитарный врач постановил, что предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников. Получить первый компонент они должны не позднее 1 декабря.Мэр отметил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID-19 в столице выросло в четыре раза — до 42 тысяч случаев в неделю.Он подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации удалось создать прослойку людей, защищенных от болезни.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211019/golikova-1755213317.html

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