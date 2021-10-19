https://ria.ru/20211019/udalenka-1755240836.html
Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса
Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021
Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за распространения коронавирусной инфекции в столице. Об этом он сообщил в своем блоге. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:34
2021-10-19T16:34
2021-10-19T19:56
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
удаленка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755277811_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b8390d990dbe4bf0e4a43e761628e25.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за распространения коронавирусной инфекции в столице. Об этом он сообщил в своем блоге."С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников", — говорится на сайте главы города.Отмечается, что это не касается сотрудников медучреждений, предприятий оборонного комплекса, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических областей. В первую очередь ограничения относятся к тем, кто по состоянию здоровья находится в зоне риска.Также москвичи старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию в квартире или на даче, но им можно будет гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе.Все вышеперечисленные требования не распространяются на тех, кто привился или переболел COVID-19 в течение полугода.Кроме того, главный санитарный врач постановил, что предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников. Получить первый компонент они должны не позднее 1 декабря.Мэр отметил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID-19 в столице выросло в четыре раза — до 42 тысяч случаев в неделю.Он подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации удалось создать прослойку людей, защищенных от болезни.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211019/golikova-1755213317.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755277811_282:380:2506:2048_1920x0_80_0_0_aa1d11651a06adb4a5fe88c2d9ecf23c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, удаленка
16:34 19.10.2021 (обновлено: 19:56 19.10.2021)
Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса
Мэр Москвы Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
объявил о новых ограничениях из-за распространения коронавирусной инфекции в столице. Об этом он сообщил в своем блоге
.
"С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы
, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников", — говорится на сайте главы города.
Отмечается, что это не касается сотрудников медучреждений, предприятий оборонного комплекса, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических областей. В первую очередь ограничения относятся к тем, кто по состоянию здоровья находится в зоне риска.
Также москвичи старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию в квартире или на даче, но им можно будет гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе.
Все вышеперечисленные требования не распространяются на тех, кто привился или переболел COVID-19 в течение полугода.
Кроме того, главный санитарный врач постановил, что предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников. Получить первый компонент они должны не позднее 1 декабря.
Мэр отметил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID-19 в столице выросло в четыре раза — до 42 тысяч случаев в неделю.
"Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов — между ними есть важные различия", — написал Собянин.
Он подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации удалось создать прослойку людей, защищенных от болезни.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре
: по данным руководителя ведомства Анны Поповой
, в числе умерших почти нет вакцинированных.