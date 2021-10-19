https://ria.ru/20211019/udalenka-1755204371.html

Невакцинированных работников старше 60 лет предложили перевести на удаленку

Невакцинированных работников старше 60 лет предложили перевести на удаленку - РИА Новости, 19.10.2021

Невакцинированных работников старше 60 лет предложили перевести на удаленку

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных граждан 60+ на удаленку на месяц, чтобы они могли привиться от... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:13

2021-10-19T14:13

2021-10-19T14:31

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт. – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных граждан 60+ на удаленку на месяц, чтобы они могли привиться от COVID-19."Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию", - сказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211019/nerabochie_dni-1755202613.html

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2021

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