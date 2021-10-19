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Невакцинированных работников старше 60 лет предложили перевести на удаленку
Невакцинированных работников старше 60 лет предложили перевести на удаленку - РИА Новости, 19.10.2021
Невакцинированных работников старше 60 лет предложили перевести на удаленку
Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных граждан 60+ на удаленку на месяц, чтобы они могли привиться от... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:13
2021-10-19T14:13
2021-10-19T14:31
россия
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татьяна голикова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт. – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных граждан 60+ на удаленку на месяц, чтобы они могли привиться от COVID-19."Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию", - сказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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14:13 19.10.2021 (обновлено: 14:31 19.10.2021)
Невакцинированных работников старше 60 лет предложили перевести на удаленку
Голикова предложила перевести на удаленку невакцинированных работников старше 60 лет