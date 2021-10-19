https://ria.ru/20211019/uchitelya-1755251939.html

Патриарх предложил Минпросвещения вместе готовить преподавателей ОПК

Патриарх предложил Минпросвещения вместе готовить преподавателей ОПК - РИА Новости, 19.10.2021

Патриарх предложил Минпросвещения вместе готовить преподавателей ОПК

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой о том, чтобы представители Русской православной церкви... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:15

2021-10-19T17:15

2021-10-19T17:15

религия

русская православная церковь

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой о том, чтобы представители Русской православной церкви принимали участие на всех этапах подготовки преподавателей курсов "Основы религиозных культур и светской этики" в школах, отметив недостаточную компетенцию педагогов."Одна из важнейших проблем сегодня - отсутствие у большинства педагогов, преподающих основы православной культуры, достаточной компетенции. В связи с этим я попросил министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова наладить более тесное взаимодействие министерства с синодальным отделом религиозного образования и катехизации, чтобы на всех этапах подготовки педагогов по православной культуре принимали участие представители РПЦ", - сказал патриарх на встрече с преподавателями школьных курсов "Основы религиозных культур и светской этики".Также патриарх поручил синодальном отделу религиозного образования и катехизации и его председателю митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению (Кульберг) подготовить предложения по формированию общецерковной системы подготовки учителей в дополнение к существующей федеральной системе."Очень важно, чтобы во всех вузах министерства просвещения и во всех региональных институтах развития образования эта работа велась обязательно с привлечением представителей конфессий, в данном случае Русской православной церкви", - сказал патриарх.Патриарх напомнил, что преподавание ОРКСЭ ведется в 4-ом классе в российских школах с 2012 года.По его словам, к изучению курса в этом году приступили более 1,7 миллиона детей, из них почти 640 тысяч начали изучение основ православной культуры- это 36,7% от общего числа четвероклассников.Минобрнауки России утвердило в 2010 году предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в составе федерального образовательного стандарта основного общего образования. Позднее курс был переименован в "Основы религиозных культур и светской этики". Учебный курс ОРКСЭ – культурологический, направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России.

https://ria.ru/20211019/uroki-1755228330.html

https://ria.ru/20200229/1565520200.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, россия