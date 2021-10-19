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Омбудсмен рассказала о женщине, подозреваемой в убийстве девочки в Вологде
Омбудсмен рассказала о женщине, подозреваемой в убийстве девочки в Вологде - РИА Новости, 19.10.2021
Омбудсмен рассказала о женщине, подозреваемой в убийстве девочки в Вологде
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде женщина имеет проблемы с психикой, ранее ее лишили родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:30
2021-10-19T11:48
происшествия
вологодская область
вологда
беломорск
ольга смирнова
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде женщина имеет проблемы с психикой, ранее ее лишили родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова."Подозревается в убийстве женщина, ранее лишенная родительских прав в отношении двоих детей и страдающая психическим расстройством", — написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Омбудсмен также отметила, что раньше органы опеки забирали из семьи убитой девочки ее брата, а родители стояли на профилактическом учете.СК возбудил одно дело о халатности должностных лиц (часть 2 статьи 293 УК), которые, как считают следователи, не выявили "опасное положение малолетней в семье", и другое — против матери, которая не уделяла ей должного — с точки зрения законодательства — внимания (статья 125 УК).Тело школьницы, пропавшей 16 октября, нашли в квартире подозреваемой два дня спустя. Предполагается, что она встретила ребенка на улице и, войдя в доверие, привела ее к себе домой, убила, после чего скрылась в Карелии.Впоследствии женщина оказалось в одном из медучреждений Беломорска, как только ее состояние стабилизируется, следователи допросят подозреваемую в Вологде. Ход дела лично контролирует председатель СК Александр Бастрыкин. Свидетелей уже допросили.
вологодская область
вологда
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
Сотрудники СК обыскали квартиру подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде
В ходе следственных действий установлена подозреваемая в совершении убийства 9-летней девочки, которая пропала без вести 16 октября 2021 года.
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происшествия, вологодская область, вологда, беломорск, ольга смирнова, убийство девятилетней девочки в вологодской области, видео
Омбудсмен рассказала о женщине, подозреваемой в убийстве девочки в Вологде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде женщина имеет проблемы с психикой, ранее ее лишили родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.
2021-10-19T10:30
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10:30 19.10.2021 (обновлено: 11:48 19.10.2021)
 
Омбудсмен рассказала о женщине, подозреваемой в убийстве девочки в Вологде

Женщина, подозреваемая в убийстве девочки в Вологде, страдает психическим расстройством

© СК РФСотрудники МЧС и СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области. Кадр видео
Сотрудники МЧС и СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области. Кадр видео
© СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде женщина имеет проблемы с психикой, ранее ее лишили родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.
"Подозревается в убийстве женщина, ранее лишенная родительских прав в отношении двоих детей и страдающая психическим расстройством", — написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Омбудсмен также отметила, что раньше органы опеки забирали из семьи убитой девочки ее брата, а родители стояли на профилактическом учете.
СК возбудил одно дело о халатности должностных лиц (часть 2 статьи 293 УК), которые, как считают следователи, не выявили "опасное положение малолетней в семье", и другое — против матери, которая не уделяла ей должного — с точки зрения законодательства — внимания (статья 125 УК).
Тело школьницы, пропавшей 16 октября, нашли в квартире подозреваемой два дня спустя. Предполагается, что она встретила ребенка на улице и, войдя в доверие, привела ее к себе домой, убила, после чего скрылась в Карелии.
Впоследствии женщина оказалось в одном из медучреждений Беломорска, как только ее состояние стабилизируется, следователи допросят подозреваемую в Вологде. Ход дела лично контролирует председатель СК Александр Бастрыкин. Свидетелей уже допросили.
 
ПроисшествияВологодская областьВологдаБеломорскОльга СмирноваУбийство девятилетней девочки в Вологодской области
 
 
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