https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755130953.html
СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек - РИА Новости, 19.10.2021
СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
Агентство судебного следствия Коста-Рики (OIJ) расследует убийство шести человек на ферме в южной части страны, среди погибших числится владелец фермы -... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T03:38
2021-10-19T03:38
2021-10-19T03:38
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МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Агентство судебного следствия Коста-Рики (OIJ) расследует убийство шести человек на ферме в южной части страны, среди погибших числится владелец фермы - гражданин США, сообщили местные СМИ."На месте преступления идет сбор улик, судебно-медицинские эксперты приступили к осмотру тел. OIJ подтвердило, что основной тезис дела - ограбление при отягчающих обстоятельствах... Личности убийц неизвестны", - сообщило издание Costa Rica Hoy.Преступление произошло в воскресенье утром на ферме в кантоне Буэнос-Айрес в южной провинции Пунтаренас. Владелец фермы, гражданин США, и двое его гостей, а также местная семья работников из трех человек были убиты, а их тела сожжены.
https://ria.ru/20211008/ubiystvo-1753637652.html
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в мире, коста-рика, буэнос-айрес (город), сша
СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
Costa Rica Hoy: в кантоне Буэнос-Айрес шесть человек были убиты на ферме американца