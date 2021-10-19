https://ria.ru/20211019/testirovanie-1755204745.html
Попова рассказала о тестировании на коронавирус в регионах
Попова рассказала о тестировании на коронавирус в регионах - РИА Новости, 19.10.2021
Попова рассказала о тестировании на коронавирус в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последние четыре недели охват тестированием на коронавирус не снижается, за исключением Калмыкии и... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:14
2021-10-19T14:14
2021-10-19T18:08
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последние четыре недели охват тестированием на коронавирус не снижается, за исключением Калмыкии и Сахалинской области."За последние четыре недели охват тестированием на коронавирус не снижается, за исключением Калмыкии и Сахалинской области", - сказала Попова на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755207804.html
сахалинская область
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общество, сахалинская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:14 19.10.2021 (обновлено: 18:08 19.10.2021)
Попова рассказала о тестировании на коронавирус в регионах
Попова рассказала, что охват тестирования за четыре недели не снижается ниже нормы