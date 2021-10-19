https://ria.ru/20211019/testirovanie-1755204745.html

Попова рассказала о тестировании на коронавирус в регионах

Попова рассказала о тестировании на коронавирус в регионах - РИА Новости, 19.10.2021

Попова рассказала о тестировании на коронавирус в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последние четыре недели охват тестированием на коронавирус не снижается, за исключением Калмыкии и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:14

2021-10-19T14:14

2021-10-19T18:08

распространение коронавируса

общество

сахалинская область

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последние четыре недели охват тестированием на коронавирус не снижается, за исключением Калмыкии и Сахалинской области."За последние четыре недели охват тестированием на коронавирус не снижается, за исключением Калмыкии и Сахалинской области", - сказала Попова на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755207804.html

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сахалинская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии