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Объявлен состав участников XXII Международного телеконкурса "Щелкунчик"
Объявлен состав участников XXII Международного телеконкурса "Щелкунчик" - РИА Новости, 19.10.2021
Объявлен состав участников XXII Международного телеконкурса "Щелкунчик"
Продолжается подготовка к XXII Международному телевизионному конкурсу юных музыкантов "Щелкунчик", который пройдет в Москве с 29 ноября по 6 декабря этого года. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:58
2021-10-19T14:58
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 окт – Пресс-служба телеканала "Россия-Культура". Продолжается подготовка к XXII Международному телевизионному конкурсу юных музыкантов "Щелкунчик", который пройдет в Москве с 29 ноября по 6 декабря этого года. Каждый год "Щелкунчик" открывает новые имена и дает возможность талантливым ребятам из России и других стран заявить о себе. Ранее был объявлен состав жюри Конкурса, а теперь названы и участники этого престижного творческого состязания.Номинация струнные инструменты:- Абузахра Мариам, 13 лет, скрипка, Германия-Австрия- Бурлевич Екатерина, 13 лет, виолончель, Омск- Бхансали Аиша, 10 лет, альт, Индия- Выговская Людмила, 12 лет, скрипка, Чехов- Гуреева Даниэлла, 13 лет, виолончель, Краснодар- Даян Эдуард, 12 лет, скрипка, Армения- Деметриадес София, 13 лет, скрипка, Великобритания-Россия- Евланов Тихон, 13 лет, виолончель, Москва- Ерохин Гомез, 12 лет, скрипка, Испания- Зорьян Лана, 13 лет, скрипка, Сербия- Канаан Кевин, 13 лет, скрипка, Ливан- Краггеруд Франц Людвиг Серафин, 8 лет, виолончель, Норвегия- Панова Арина, 12 лет, арфа, Екатеринбург- Свичкаренко Виктория, 11 лет, скрипка, Москва- Улиханян Ляна, 10 лет, виолончель, Армения- Цель Диана Виктория, 11 лет, скрипка, ПольшаНоминация фортепиано:- Аврамиду Анна, 13 лет, Греция-Кипр- Адучаева Анастасия, 8 лет, г. Саратов- Айкан Марк Эрэн, 11 лет, Турция-Россия- Атаманенко Захар, 13 лет, д. Зорино Курской обл.- Бенольель Гийом, 8 лет, Франция- Васильски Адриана, 9 лет, Германия- Грушецкий Лев, 13 лет, г. Москва- Краггеруд Гектор Максимилиан Серафин, 12 лет, Норвегия- Лебедев Андрей, 13 лет, г. Химки- Мяо Исюань, 8 лет, Китай-Канада- Мячина Дарья, 13 лет, г. Санкт-Петербург- Ни Чэньчжэ, 13 лет, Китай-Россия- Посикера Александр, 13 лет, г. Москва- Райан Хуан, 11 лет, США-Канада- Рублев Владимир, 10 лет, г. Сочи- Семёнов Глеб, 13 лет, г. МоскваНоминация духовые и ударные инструменты:-Березовская Мария, 12 лет, ударные, Бельгия-Россия- Гришин Михаил, 11 лет, кларнет, г. Москва- Грунина Елизавета, 12 лет, ударные, г. Москва- Калихман Анна, 14 лет, саксофон, г. Саратов- Лукьяненко Даниил, 14 лет, флейта, г. Москва- Мазенков Егор, 14 лет, кларнет, г. Сургут- Махринова Евангелина, 13 лет, флейта, г. Москва- Мелькумов Дмитрий, 13 лет, гобой, г. Москва- Плеханов Матвей, 14 лет, труба, г. Москва- Пономарева Анна, 14 лет, флейта, г. Воронеж- Саломатников Семён, 14 лет, труба, г. Москва- Семина Ангелина, 12 лет, фагот, г. Красногорск- Синёв Константин, 14 лет, саксофон, г. Долгопрудный- Соболева Камилла, 14 лет, флейта, Украина- Соколов Максим, 13 лет, валторна, г. Москва- Ставицкая Мария, 13 лет, флейта, УкраинаПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
14:58 19.10.2021
 

Объявлен состав участников XXII Международного телеконкурса "Щелкунчик"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
Церемония открытия XXI Международного конкурса юных музыкантов Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт – Пресс-служба телеканала "Россия-Культура". Продолжается подготовка к XXII Международному телевизионному конкурсу юных музыкантов "Щелкунчик", который пройдет в Москве с 29 ноября по 6 декабря этого года. Каждый год "Щелкунчик" открывает новые имена и дает возможность талантливым ребятам из России и других стран заявить о себе. Ранее был объявлен состав жюри Конкурса, а теперь названы и участники этого престижного творческого состязания.
Номинация струнные инструменты:
- Абузахра Мариам, 13 лет, скрипка, Германия-Австрия
- Бурлевич Екатерина, 13 лет, виолончель, Омск
- Бхансали Аиша, 10 лет, альт, Индия
- Выговская Людмила, 12 лет, скрипка, Чехов
- Гуреева Даниэлла, 13 лет, виолончель, Краснодар
- Даян Эдуард, 12 лет, скрипка, Армения
- Деметриадес София, 13 лет, скрипка, Великобритания-Россия
- Евланов Тихон, 13 лет, виолончель, Москва
- Ерохин Гомез, 12 лет, скрипка, Испания
- Зорьян Лана, 13 лет, скрипка, Сербия
- Канаан Кевин, 13 лет, скрипка, Ливан
- Краггеруд Франц Людвиг Серафин, 8 лет, виолончель, Норвегия
- Панова Арина, 12 лет, арфа, Екатеринбург
- Свичкаренко Виктория, 11 лет, скрипка, Москва
- Улиханян Ляна, 10 лет, виолончель, Армения
- Цель Диана Виктория, 11 лет, скрипка, Польша
Номинация фортепиано:
- Аврамиду Анна, 13 лет, Греция-Кипр
- Адучаева Анастасия, 8 лет, г. Саратов
- Айкан Марк Эрэн, 11 лет, Турция-Россия
- Атаманенко Захар, 13 лет, д. Зорино Курской обл.
- Бенольель Гийом, 8 лет, Франция
- Васильски Адриана, 9 лет, Германия
- Грушецкий Лев, 13 лет, г. Москва
- Краггеруд Гектор Максимилиан Серафин, 12 лет, Норвегия
- Лебедев Андрей, 13 лет, г. Химки
- Мяо Исюань, 8 лет, Китай-Канада
- Мячина Дарья, 13 лет, г. Санкт-Петербург
- Ни Чэньчжэ, 13 лет, Китай-Россия
- Посикера Александр, 13 лет, г. Москва
- Райан Хуан, 11 лет, США-Канада
- Рублев Владимир, 10 лет, г. Сочи
- Семёнов Глеб, 13 лет, г. Москва
Номинация духовые и ударные инструменты:
-Березовская Мария, 12 лет, ударные, Бельгия-Россия
- Гришин Михаил, 11 лет, кларнет, г. Москва
- Грунина Елизавета, 12 лет, ударные, г. Москва
- Калихман Анна, 14 лет, саксофон, г. Саратов
- Лукьяненко Даниил, 14 лет, флейта, г. Москва
- Мазенков Егор, 14 лет, кларнет, г. Сургут
- Махринова Евангелина, 13 лет, флейта, г. Москва
- Мелькумов Дмитрий, 13 лет, гобой, г. Москва
- Плеханов Матвей, 14 лет, труба, г. Москва
- Пономарева Анна, 14 лет, флейта, г. Воронеж
- Саломатников Семён, 14 лет, труба, г. Москва
- Семина Ангелина, 12 лет, фагот, г. Красногорск
- Синёв Константин, 14 лет, саксофон, г. Долгопрудный
- Соболева Камилла, 14 лет, флейта, Украина
- Соколов Максим, 13 лет, валторна, г. Москва
- Ставицкая Мария, 13 лет, флейта, Украина
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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