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Всероссийские состязания казачьей молодежи стартовали в Ростовской области
Всероссийские состязания казачьей молодежи стартовали в Ростовской области - РИА Новости, 19.10.2021
Всероссийские состязания казачьей молодежи стартовали в Ростовской области
Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и военно-спортивная игра "Казачий сполох" стартовали в Новочеркасске Ростовской области во вторник,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:46
2021-10-19T17:46
российское казачество
новочеркасск
ростовская область
российская академия образования
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости. Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и военно-спортивная игра "Казачий сполох" стартовали в Новочеркасске Ростовской области во вторник, сообщает правительство региона."Сегодня в Новочеркасске дан старт сразу двум всероссийским мероприятиям – Спартакиаде допризывной казачьей молодежи и военно-спортивной игре "Казачий сполох". Оба проходят на базе Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова", - говорится в сообщении. Состязания продлятся три дня.В мероприятиях примут участие учащиеся десяти казачьих образовательных учреждений России, каждое из которых представляет свое казачье войско. Победителям региональных этапов соревнований предстоит состязаться в гиревом спорте, пулевой стрельбе, верховой езде, шахматах, спортивном ориентировании, мини-футболе, легкой атлетике, строевой подготовке и перетягивании каната. Показать себя нужно будет и в интеллектуальном турнире, где важны знания культурно-исторических традиций казачества, а также в презентации визитных карточек и фестивале казачьей песни.По словам замдиректора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Александра Сапина, задачи проводимых мероприятий - популяризация здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание, увековечение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны, а также подготовка юношей к предстоящей службе в рядах Вооруженных сил и к государственной службе российского казачества."Казачий сполох" и Спартакиада допризывной казачьей молодежи проходят под началом Министерства просвещения РФ при поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при президенте России по делам казачества. Оператором выступает "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования".
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новочеркасск, ростовская область, российская академия образования, россия
17:46 19.10.2021
 

Всероссийские состязания казачьей молодежи стартовали в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКонноспортивные состязания в станице Старочеркасской Ростовской области
Конноспортивные состязания в станице Старочеркасской Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости. Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и военно-спортивная игра "Казачий сполох" стартовали в Новочеркасске Ростовской области во вторник, сообщает правительство региона.
"Сегодня в Новочеркасске дан старт сразу двум всероссийским мероприятиям – Спартакиаде допризывной казачьей молодежи и военно-спортивной игре "Казачий сполох". Оба проходят на базе Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова", - говорится в сообщении. Состязания продлятся три дня.
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В мероприятиях примут участие учащиеся десяти казачьих образовательных учреждений России, каждое из которых представляет свое казачье войско. Победителям региональных этапов соревнований предстоит состязаться в гиревом спорте, пулевой стрельбе, верховой езде, шахматах, спортивном ориентировании, мини-футболе, легкой атлетике, строевой подготовке и перетягивании каната. Показать себя нужно будет и в интеллектуальном турнире, где важны знания культурно-исторических традиций казачества, а также в презентации визитных карточек и фестивале казачьей песни.
По словам замдиректора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Александра Сапина, задачи проводимых мероприятий - популяризация здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание, увековечение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны, а также подготовка юношей к предстоящей службе в рядах Вооруженных сил и к государственной службе российского казачества.
"Казачий сполох" и Спартакиада допризывной казачьей молодежи проходят под началом Министерства просвещения РФ при поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при президенте России по делам казачества. Оператором выступает "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования".

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