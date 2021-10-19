https://ria.ru/20211019/sobyanin-1755242671.html

Большинство умерших от COVID-19 в Москве — пожилые, заявил Собянин

Большинство умерших от COVID-19 в Москве — пожилые, заявил Собянин - РИА Новости, 19.10.2021

Большинство умерших от COVID-19 в Москве — пожилые, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что среди умерших от COVID-19 в Москве 86% — пожилые и в основном без прививок. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:41

2021-10-19T16:41

2021-10-19T16:54

распространение коронавируса

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москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сергей собянин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что среди умерших от COVID-19 в Москве 86% — пожилые и в основном без прививок."Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755241779.html

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