https://ria.ru/20211019/sobyanin-1755242671.html
Большинство умерших от COVID-19 в Москве — пожилые, заявил Собянин
Большинство умерших от COVID-19 в Москве — пожилые, заявил Собянин - РИА Новости, 19.10.2021
Большинство умерших от COVID-19 в Москве — пожилые, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что среди умерших от COVID-19 в Москве 86% — пожилые и в основном без прививок. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:41
2021-10-19T16:41
2021-10-19T16:54
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сергей собянин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что среди умерших от COVID-19 в Москве 86% — пожилые и в основном без прививок."Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку", - говорится в сообщении.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин
16:41 19.10.2021 (обновлено: 16:54 19.10.2021)
Большинство умерших от COVID-19 в Москве — пожилые, заявил Собянин
Собянин рассказал, что среди умерших от COVID-19 в Москве 86 процентов — пожилые люди