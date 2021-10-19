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Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было - РИА Новости, 19.10.2021
Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
На прошлой неделе на берегах Енисея завершился II Всероссийский слет казачьей молодежи. Насыщенные практикумы сменялись красочными концертами, а выступления экспертов – традиционными казачьими забавами. Самые яркие моменты слета – в нашем видео.
2021-10-19T11:05
2021-10-19T11:05
2021-10-19T11:05
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
2021-10-19T11:05
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PT1M44S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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красноярск, российское казачество
Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
На прошлой неделе на берегах Енисея завершился II Всероссийский слет казачьей молодежи. Насыщенные практикумы сменялись красочными концертами, а выступления экспертов – традиционными казачьими забавами. Самые яркие моменты слета – в нашем видео.
2021-10-19T11:05
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PT1M44S
Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
На прошлой неделе на берегах Енисея завершился II Всероссийский слет казачьей молодежи. Насыщенные практикумы сменялись красочными концертами, а выступления экспертов – традиционными казачьими забавами. Самые яркие моменты слета – в нашем видео.