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Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было - РИА Новости, 19.10.2021
Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
На прошлой неделе на берегах Енисея завершился II Всероссийский слет казачьей молодежи. Насыщенные практикумы сменялись красочными концертами, а выступления экспертов – традиционными казачьими забавами. Самые яркие моменты слета – в нашем видео.
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Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
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красноярск, российское казачество
Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было
На прошлой неделе на берегах Енисея завершился II Всероссийский слет казачьей молодежи. Насыщенные практикумы сменялись красочными концертами, а выступления экспертов – традиционными казачьими забавами. Самые яркие моменты слета – в нашем видео.
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11:05 19.10.2021
 

Слет казачьей молодежи в Красноярске: как это было

Читать ria.ru в
На прошлой неделе на берегах Енисея завершился II Всероссийский слет казачьей молодежи. Насыщенные практикумы сменялись красочными концертами, а выступления экспертов – традиционными казачьими забавами. Самые яркие моменты слета – в нашем видео.
 
Российское казачествоКрасноярск
 
 
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