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В Японии создали кризисный штаб после запуска КНДР баллистической ракеты
В Японии создали кризисный штаб после запуска КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 19.10.2021
В Японии создали кризисный штаб после запуска КНДР баллистической ракеты
Кризисный штаб в связи с возможным пуском баллистической ракеты КНДР создан при канцелярии премьер-министра Японии, передает телеканал NHK. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T05:26
2021-10-19T05:26
в мире
япония
кндр (северная корея)
японское море
нобуо киси
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Кризисный штаб в связи с возможным пуском баллистической ракеты КНДР создан при канцелярии премьер-министра Японии, передает телеканал NHK.Заседание с участием главы минобороны, МИД и других ответственных ведомств началось примерно в 10.30 по местному времени (04.30 мск).Как сообщил журналистам министр обороны страны Нобуо Киси, власти "ведут анализ информации" относительно пуска, типа снаряда, а также зоны его падения.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).В свою очередь, японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.
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япония
кндр (северная корея)
японское море
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в мире, япония, кндр (северная корея), японское море, нобуо киси
05:26 19.10.2021
 
В Японии создали кризисный штаб после запуска КНДР баллистической ракеты

В Японии при правительстве создали кризисный штаб после запуска КНДР баллистической ракеты

© РИА Новости / Ксения НакаПарламент Японии
Парламент Японии - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Ксения Нака
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Кризисный штаб в связи с возможным пуском баллистической ракеты КНДР создан при канцелярии премьер-министра Японии, передает телеканал NHK.
Заседание с участием главы минобороны, МИД и других ответственных ведомств началось примерно в 10.30 по местному времени (04.30 мск).
Как сообщил журналистам министр обороны страны Нобуо Киси, власти "ведут анализ информации" относительно пуска, типа снаряда, а также зоны его падения.
Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).
В свою очередь, японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.
Испытания ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
05:13
В Южной Корее сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Японское мореНобуо Киси
 
 
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