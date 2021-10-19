https://ria.ru/20211019/rosprirodnadzor-1755210806.html
Росприроднадзор объяснил отсутствие экологического антирейтинга компаний
Росприроднадзор объяснил отсутствие экологического антирейтинга компаний - РИА Новости, 19.10.2021
Росприроднадзор объяснил отсутствие экологического антирейтинга компаний
Экологический антирейтинг российских компаний не должен быть использован зарубежными аналитиками для политических манипуляций, заявила журналистам глава... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:33
2021-10-19T14:33
2021-10-19T14:33
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экологический антирейтинг российских компаний не должен быть использован зарубежными аналитиками для политических манипуляций, заявила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова на конференции "Промышленная экология".В июле Радионова сообщила, что ее ведомство с сентября начнет публиковать экологический антирейтинг компаний, чтобы стимулировать их к заботе о природе. Однако пока этого сделано не было."Мы сформировали методику по рейтингу, мы хотим обсудить это с бизнесом, чтобы всё было по-честному. Мы для себя уже отранжировали, как мы это видим по отраслям и по компаниям. Но как только мы это обнародуем, начнётся такая волна. Плюс мы сейчас не хотели бы сыграть на руку западным коллегам, которые возьмут это всё и переведут это в политическую плоскость", - сказала Радионова.Он отметила, что главная задача антирейтинга - побудить компании устранять нарушения, а не создавать проблемы.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова
Росприроднадзор объяснил отсутствие экологического антирейтинга компаний
Глава Росприроднадзора Радионова: мы хотим обсудить методику по рейтингу с бизнесом
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Экологический антирейтинг российских компаний не должен быть использован зарубежными аналитиками для политических манипуляций, заявила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова
на конференции "Промышленная экология".
В июле Радионова сообщила, что ее ведомство с сентября начнет публиковать экологический антирейтинг компаний, чтобы стимулировать их к заботе о природе. Однако пока этого сделано не было.
"Мы сформировали методику по рейтингу, мы хотим обсудить это с бизнесом, чтобы всё было по-честному. Мы для себя уже отранжировали, как мы это видим по отраслям и по компаниям. Но как только мы это обнародуем, начнётся такая волна. Плюс мы сейчас не хотели бы сыграть на руку западным коллегам, которые возьмут это всё и переведут это в политическую плоскость", - сказала Радионова.
Он отметила, что главная задача антирейтинга - побудить компании устранять нарушения, а не создавать проблемы.