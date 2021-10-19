https://ria.ru/20211019/rosprirodnadzor-1755210806.html

Росприроднадзор объяснил отсутствие экологического антирейтинга компаний

Росприроднадзор объяснил отсутствие экологического антирейтинга компаний - РИА Новости, 19.10.2021

Росприроднадзор объяснил отсутствие экологического антирейтинга компаний

Экологический антирейтинг российских компаний не должен быть использован зарубежными аналитиками для политических манипуляций, заявила журналистам глава... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:33

2021-10-19T14:33

2021-10-19T14:33

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экологический антирейтинг российских компаний не должен быть использован зарубежными аналитиками для политических манипуляций, заявила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова на конференции "Промышленная экология".В июле Радионова сообщила, что ее ведомство с сентября начнет публиковать экологический антирейтинг компаний, чтобы стимулировать их к заботе о природе. Однако пока этого сделано не было."Мы сформировали методику по рейтингу, мы хотим обсудить это с бизнесом, чтобы всё было по-честному. Мы для себя уже отранжировали, как мы это видим по отраслям и по компаниям. Но как только мы это обнародуем, начнётся такая волна. Плюс мы сейчас не хотели бы сыграть на руку западным коллегам, которые возьмут это всё и переведут это в политическую плоскость", - сказала Радионова.Он отметила, что главная задача антирейтинга - побудить компании устранять нарушения, а не создавать проблемы.

https://ria.ru/20211014/trebovanie-1754563758.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова