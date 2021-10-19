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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/qr-kod-1755256317.html
В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков
В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков - РИА Новости, 19.10.2021
В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков
В Башкирии ужесточили ковид-ограничения: с 25 октября посетить розничные рынки можно только с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, с... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:29
2021-10-19T17:53
распространение коронавируса
коронавирусы
республика башкортостан
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
qr-код
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УФА, 19 окт - РИА Новости. В Башкирии ужесточили ковид-ограничения: с 25 октября посетить розничные рынки можно только с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, с 1 декабря те же документы нужно предъявлять при заселении в санатории и дома отдыха, сообщили в пресс-службе главы региона.Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.Согласно новой редакции указа, с 25 октября жители старше 18 лет смогут посетить розничные рынки (за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков) только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе."С 1 декабря 2021 года такие же документы нужно предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха", - говорится в сообщении.Власти региона напоминают, что кроме сертификатов или справок жители должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность."Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики совместно с другими профильными ведомствами возобновляет работу координационного центра по оказанию содействия жителям, которые находятся в режиме самоизоляции, и на безвозмездной основе будет оказывать им соответствующие социальные услуги", - сообщает пресс-служба главы Башкирии.
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754853571.html
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коронавирусы, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
17:29 19.10.2021 (обновлено: 17:53 19.10.2021)
 
В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков

В Башкирии с 25 октября посещать рынки разрешат с QR-кодом или справкой после COVID-19

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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УФА, 19 окт - РИА Новости. В Башкирии ужесточили ковид-ограничения: с 25 октября посетить розничные рынки можно только с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, с 1 декабря те же документы нужно предъявлять при заселении в санатории и дома отдыха, сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно новой редакции указа, с 25 октября жители старше 18 лет смогут посетить розничные рынки (за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков) только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.
"С 1 декабря 2021 года такие же документы нужно предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха", - говорится в сообщении.
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Власти региона напоминают, что кроме сертификатов или справок жители должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
"Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики совместно с другими профильными ведомствами возобновляет работу координационного центра по оказанию содействия жителям, которые находятся в режиме самоизоляции, и на безвозмездной основе будет оказывать им соответствующие социальные услуги", - сообщает пресс-служба главы Башкирии.
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 13:06Распространение коронавируса
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