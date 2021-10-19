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В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков

В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков - РИА Новости, 19.10.2021

В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков

В Башкирии ужесточили ковид-ограничения: с 25 октября посетить розничные рынки можно только с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, с... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:29

2021-10-19T17:29

2021-10-19T17:53

распространение коронавируса

коронавирусы

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коронавирус в россии

qr-код

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УФА, 19 окт - РИА Новости. В Башкирии ужесточили ковид-ограничения: с 25 октября посетить розничные рынки можно только с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, с 1 декабря те же документы нужно предъявлять при заселении в санатории и дома отдыха, сообщили в пресс-службе главы региона.Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.Согласно новой редакции указа, с 25 октября жители старше 18 лет смогут посетить розничные рынки (за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков) только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе."С 1 декабря 2021 года такие же документы нужно предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха", - говорится в сообщении.Власти региона напоминают, что кроме сертификатов или справок жители должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность."Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики совместно с другими профильными ведомствами возобновляет работу координационного центра по оказанию содействия жителям, которые находятся в режиме самоизоляции, и на безвозмездной основе будет оказывать им соответствующие социальные услуги", - сообщает пресс-служба главы Башкирии.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754853571.html

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754853571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирусы, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код