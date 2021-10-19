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В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков
В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков - РИА Новости, 19.10.2021
В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков
В Башкирии ужесточили ковид-ограничения: с 25 октября посетить розничные рынки можно только с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, с... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:29
2021-10-19T17:29
2021-10-19T17:53
распространение коронавируса
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qr-код
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УФА, 19 окт - РИА Новости. В Башкирии ужесточили ковид-ограничения: с 25 октября посетить розничные рынки можно только с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, с 1 декабря те же документы нужно предъявлять при заселении в санатории и дома отдыха, сообщили в пресс-службе главы региона.Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.Согласно новой редакции указа, с 25 октября жители старше 18 лет смогут посетить розничные рынки (за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков) только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе."С 1 декабря 2021 года такие же документы нужно предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха", - говорится в сообщении.Власти региона напоминают, что кроме сертификатов или справок жители должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность."Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики совместно с другими профильными ведомствами возобновляет работу координационного центра по оказанию содействия жителям, которые находятся в режиме самоизоляции, и на безвозмездной основе будет оказывать им соответствующие социальные услуги", - сообщает пресс-служба главы Башкирии.
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754853571.html
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РИА Новости
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коронавирусы, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
17:29 19.10.2021 (обновлено: 17:53 19.10.2021)
В Башкирии введут QR-коды для посещения рынков
В Башкирии с 25 октября посещать рынки разрешат с QR-кодом или справкой после COVID-19
УФА, 19 окт - РИА Новости.
В Башкирии ужесточили ковид-ограничения: с 25 октября посетить розничные рынки можно только с QR-кодом
о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе
, с 1 декабря те же документы нужно предъявлять при заселении в санатории и дома отдыха, сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров
внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно новой редакции указа, с 25 октября жители старше 18 лет смогут посетить розничные рынки (за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков) только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.
"С 1 декабря 2021 года такие же документы нужно предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха", - говорится в сообщении.
Власти региона напоминают, что кроме сертификатов или справок жители должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
"Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики совместно с другими профильными ведомствами возобновляет работу координационного центра по оказанию содействия жителям, которые находятся в режиме самоизоляции, и на безвозмездной основе будет оказывать им соответствующие социальные услуги", - сообщает пресс-служба главы Башкирии.