https://ria.ru/20211019/putin-1755193533.html
Песков пообещал своевременно сообщить о поездке Путина на саммит G20
Песков пообещал своевременно сообщить о поездке Путина на саммит G20 - РИА Новости, 19.10.2021
Песков пообещал своевременно сообщить о поездке Путина на саммит G20
Кремль своевременно сообщит о решении президента РФ Владимира Путина по поездке в Рим на саммит G20, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:37
2021-10-19T13:37
2021-10-19T13:37
рим
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
марио драги
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о решении президента РФ Владимира Путина по поездке в Рим на саммит G20, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков.Путин и премьер-министр Италии Марио Драги во вторник провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба итальянского правительства, политики обсудили подготовку к предстоящему саммиту стран G20, который пройдет в Риме 30-31 октября.
https://ria.ru/20211012/sammit-1754268389.html
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рим, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, марио драги, россия
Песков пообещал своевременно сообщить о поездке Путина на саммит G20
Песков пообещал своевременно сообщить о поездке Путина на саммит G20 в Рим