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Редких для Москвы птиц можно увидеть в природных парках осенью

Редких для Москвы птиц можно увидеть в природных парках осенью - РИА Новости, 19.10.2021

Редких для Москвы птиц можно увидеть в природных парках осенью

Вьюрков или юрков можно увидеть в московских природных парках осенью и весной, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:58

2021-10-19T14:58

2021-10-19T15:18

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вьюрков или юрков можно увидеть в московских природных парках осенью и весной, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Вьюрки – яркие птицы, которых можно встретить на природных территориях столицы только осенью и весной. Это перелетные птицы, распространены в Северной Евразии. Во время зимовки могут улететь вплоть до берегов Средиземноморья. Дальность миграций на юг зависит от количества кормовых ресурсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что встретить вьюрка можно на московских территориях только в пролете из-за их предпочтений в период гнездования. "Им нравятся больше таежные и хвойные леса с примесями березы и наличием полян, а также редких кустарников. В момент пролета птицы предпочитают находиться преимущественно в широколиственных лесах, аллеях, лесополосах и в посадках", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211019/voda-1754555669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости - туризм