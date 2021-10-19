https://ria.ru/20211019/proverki-1755192875.html
Песков прокомментировал проверки в колониях после информации о нарушениях
Песков прокомментировал проверки в колониях после информации о нарушениях - РИА Новости, 19.10.2021
Песков прокомментировал проверки в колониях после информации о нарушениях
Информация о нарушениях в колониях стала поводом для энергичных проверочных действий, и надо дождаться итогов проверки, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:34
2021-10-19T13:34
2021-10-19T13:34
происшествия
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Информация о нарушениях в колониях стала поводом для энергичных проверочных действий, и надо дождаться итогов проверки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они доведены, более того они стали поводом для достаточно активных, энергичных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств. Нужно дождаться результатов этих проверок", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, доведены ли публикации по пыткам в колониях до президента.
https://ria.ru/20211016/koloniya-1754843844.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий песков, россия
Песков прокомментировал проверки в колониях после информации о нарушениях
Песков: информация о нарушениях в колониях стала поводом для энергичных проверок