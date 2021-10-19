https://ria.ru/20211019/proverki-1755192875.html

Песков прокомментировал проверки в колониях после информации о нарушениях

Песков прокомментировал проверки в колониях после информации о нарушениях - РИА Новости, 19.10.2021

Песков прокомментировал проверки в колониях после информации о нарушениях

Информация о нарушениях в колониях стала поводом для энергичных проверочных действий, и надо дождаться итогов проверки, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:34

2021-10-19T13:34

2021-10-19T13:34

происшествия

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Информация о нарушениях в колониях стала поводом для энергичных проверочных действий, и надо дождаться итогов проверки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они доведены, более того они стали поводом для достаточно активных, энергичных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств. Нужно дождаться результатов этих проверок", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, доведены ли публикации по пыткам в колониях до президента.

https://ria.ru/20211016/koloniya-1754843844.html

россия

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2021

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происшествия, дмитрий песков, россия