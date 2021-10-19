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Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области - РИА Новости, 19.10.2021
Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по уголовному делу о гибели мужчины в Ленинградской РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T02:40
2021-10-19T02:45
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по уголовному делу о гибели мужчины в Ленинградской области и назначил процессуальную проверку в отношении следователя Владислава Мегрелова, который вел это дело, сообщается на сайте СК.После изучения дела в центральном аппарате выяснилось, что погибший мужчина не мог отравиться в результате концентрации газа, образовавшейся при обратной тяге в дымоходе, труба которого была неправильно установлена."По данным следствия, в октябре 2020 года мужчина вместе со своим сыном приехал в принадлежащий ему загородный дом в д. Хязельки Всеволожского района Ленинградской области. Погибший включил газовый котел для обогрева дома и чуть позже потерял сознание и скончался еще до приезда "скорой помощи", а его 14-летний сын был доставлен в больницу с отравлением", - добавляется на сайте ведомства.
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ленинградская область
всеволожский район
россия
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
02:40 19.10.2021 (обновлено: 02:45 19.10.2021)
 
Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области

Глава СК Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по уголовному делу о гибели мужчины в Ленинградской области и назначил процессуальную проверку в отношении следователя Владислава Мегрелова, который вел это дело, сообщается на сайте СК.
"Следователь Всеволожского следственного отдела Владислав Мегрелов.. долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку... Председатель СК России поручил провести процессуальную проверку. Также по уголовному делу назначена повторная комплексная экспертиза, которую проведет Судебно-экспертный центр СК России с привлечением опытных специалистов", - говорится в сообщении.
После изучения дела в центральном аппарате выяснилось, что погибший мужчина не мог отравиться в результате концентрации газа, образовавшейся при обратной тяге в дымоходе, труба которого была неправильно установлена.
"По данным следствия, в октябре 2020 года мужчина вместе со своим сыном приехал в принадлежащий ему загородный дом в д. Хязельки Всеволожского района Ленинградской области. Погибший включил газовый котел для обогрева дома и чуть позже потерял сознание и скончался еще до приезда "скорой помощи", а его 14-летний сын был доставлен в больницу с отравлением", - добавляется на сайте ведомства.
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ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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