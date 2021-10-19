https://ria.ru/20211019/proverka-1755129799.html

Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области

Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области - РИА Новости, 19.10.2021

Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по уголовному делу о гибели мужчины в Ленинградской РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T02:40

2021-10-19T02:40

2021-10-19T02:45

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по уголовному делу о гибели мужчины в Ленинградской области и назначил процессуальную проверку в отношении следователя Владислава Мегрелова, который вел это дело, сообщается на сайте СК.После изучения дела в центральном аппарате выяснилось, что погибший мужчина не мог отравиться в результате концентрации газа, образовавшейся при обратной тяге в дымоходе, труба которого была неправильно установлена."По данным следствия, в октябре 2020 года мужчина вместе со своим сыном приехал в принадлежащий ему загородный дом в д. Хязельки Всеволожского района Ленинградской области. Погибший включил газовый котел для обогрева дома и чуть позже потерял сознание и скончался еще до приезда "скорой помощи", а его 14-летний сын был доставлен в больницу с отравлением", - добавляется на сайте ведомства.

https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755129346.html

ленинградская область

всеволожский район

россия

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия