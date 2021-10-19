02:40 19.10.2021 (обновлено: 02:45 19.10.2021)
Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
Глава СК Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по уголовному делу о гибели мужчины в Ленинградской области и назначил процессуальную проверку в отношении следователя Владислава Мегрелова, который вел это дело, сообщается на сайте СК.
"Следователь Всеволожского следственного отдела Владислав Мегрелов.. долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку... Председатель СК России поручил провести процессуальную проверку. Также по уголовному делу назначена повторная комплексная экспертиза, которую проведет Судебно-экспертный центр СК России с привлечением опытных специалистов", - говорится в сообщении.
После изучения дела в центральном аппарате выяснилось, что погибший мужчина не мог отравиться в результате концентрации газа, образовавшейся при обратной тяге в дымоходе, труба которого была неправильно установлена.
"По данным следствия, в октябре 2020 года мужчина вместе со своим сыном приехал в принадлежащий ему загородный дом в д. Хязельки Всеволожского района Ленинградской области. Погибший включил газовый котел для обогрева дома и чуть позже потерял сознание и скончался еще до приезда "скорой помощи", а его 14-летний сын был доставлен в больницу с отравлением", - добавляется на сайте ведомства.