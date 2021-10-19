https://ria.ru/20211019/podmoskove-1755206489.html
МОНИКИ поможет с приемом пациентов в Подмосковье, где не хватает врачей
МОНИКИ поможет с приемом пациентов в Подмосковье, где не хватает врачей - РИА Новости, 19.10.2021
МОНИКИ поможет с приемом пациентов в Подмосковье, где не хватает врачей
Специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) будут оказывать помощь с приемом... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:18
2021-10-19T14:18
2021-10-19T14:18
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
балашиха
светлана стригункова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) будут оказывать помощь с приемом пациентов в городских округах Подмосковья, где людям дольше всего приходится ожидать консультации врача, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."Чтобы работать с листами ожидания, в связи с тем, что нехватка персонала у нас сейчас ощущается во всех округах, начиная от терапевта, заканчивая узкими специалистами, мы решили привлечь к оказанию первичной медицинской помощи специалистов, работающих в нашем головном институте МОНИКИ. Есть два способа их привлечения . Первый - это телемедицинская консультация по технологии "врач-врач". И вторая - это выездная работа нескольких специалистов в конкретные городские округа, где сформировались наиболее максимальные листы ожидания", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании у губернатора региона.По ее словам, технология "врач-врач" используется потому, что по нормативной базе первичная консультация не может производиться путём телемедицинской консультации."В связи с этим мы провели такую работу, что у нас МОНИКИ выделяет всех востребованных специалистов: эндокринологи, кардиологи, неврологи, акушеры-гинекологи. Формируют расписание на неделю. Наши поликлиники, в которых сформировалось наибольшее количество пациентов, ожидающих консультаций по этим специальностям, осуществляют запись запись на телемедицинскую консультацию. И таким образом оказывают приём при присутствии врача поликлиники", - добавила министр.Для того, чтобы не отвлекать терапевтов, консультацию вместе с специалистом из МОНИКИ будет проводить заместитель заведующего поликлиники, который не ведёт текущий приём ежедневно, отметила она. По словам Стригунковой, эта схема была уже опробована в Балашихе, Воскресенске, Коломне и Мытищах. Она сообщила, что сейчас сформировано еженедельное расписание, в котором будет более 220 ячеек в неделю для телемедицинской консультации в тех муниципалитетах, где есть сложности.
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755033517.html
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мытищи, московская область (подмосковье), балашиха, светлана стригункова
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) будут оказывать помощь с приемом пациентов в городских округах Подмосковья, где людям дольше всего приходится ожидать консультации врача, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова
.
"Чтобы работать с листами ожидания, в связи с тем, что нехватка персонала у нас сейчас ощущается во всех округах, начиная от терапевта, заканчивая узкими специалистами, мы решили привлечь к оказанию первичной медицинской помощи специалистов, работающих в нашем головном институте МОНИКИ. Есть два способа их привлечения . Первый - это телемедицинская консультация по технологии "врач-врач". И вторая - это выездная работа нескольких специалистов в конкретные городские округа, где сформировались наиболее максимальные листы ожидания", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании у губернатора региона.
По ее словам, технология "врач-врач" используется потому, что по нормативной базе первичная консультация не может производиться путём телемедицинской консультации.
"В связи с этим мы провели такую работу, что у нас МОНИКИ выделяет всех востребованных специалистов: эндокринологи, кардиологи, неврологи, акушеры-гинекологи. Формируют расписание на неделю. Наши поликлиники, в которых сформировалось наибольшее количество пациентов, ожидающих консультаций по этим специальностям, осуществляют запись запись на телемедицинскую консультацию. И таким образом оказывают приём при присутствии врача поликлиники", - добавила министр.
Для того, чтобы не отвлекать терапевтов, консультацию вместе с специалистом из МОНИКИ будет проводить заместитель заведующего поликлиники, который не ведёт текущий приём ежедневно, отметила она. По словам Стригунковой, эта схема была уже опробована в Балашихе
, Воскресенске
, Коломне
и Мытищах
. Она сообщила, что сейчас сформировано еженедельное расписание, в котором будет более 220 ячеек в неделю для телемедицинской консультации в тех муниципалитетах, где есть сложности.